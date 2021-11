'DA, USPELI SMO' Merkel sumirala rezultate decenijske karijere: Ne znam šta ću da radim, nedostajaće mi sadašnji posao!

Delovala je opušteno i očigledno zadovoljna postignutim i nije morala dugo da razmišlja o odgovoru na pitanje koji su izazovi joj bili najteži tokom njene vladavine.

Odlazeća kancelarka Nemačke Angela Merkel sumirala je 16 godina svoje vladavine. Ona je u u intervjuu za DW, govorila o klimatskim promenama, o svojoj poznatoj izjavi "uspećemo" u vezi s prihvatanjem migranata u Nemačkoj, kao i o kraju svoje vladavine.

Delovala je opušteno i očigledno zadovoljna postignutim i nije morala dugo da razmišlja o odgovoru na pitanje koji su izazovi joj bili najteži tokom njenog mandata.

Lično joj je najveći izazov bio masovno bekstvo ljudi iz Sirije i okolnih zemalja, i pandemija korona virusa. U oba slučaja se "videlo da to ljude direktno pogađa, da se radi o ljudskim sudbinama".

"Da, uspeli smo"

Kada se Nemačka susrela sa navalom 800 hiljada izbeglica 2015. godine, ona je reagovala svojom poznatom izjavom "Uspećemo".

- Da, uspeli smo! Nije sve prošlo "idealno", ali u to su se uključili mnoge gradonačelnice i gradonačelnici, mnoge volonterke i volonteri - rekla je ona.

Ona je spomenula, kako kaže, "predivne primere ljudi koji su se uspešno razvili".

- Pre svega mislim na maturantkinje i maturante, ali, naravno još nismo uspeli da se suprotstavimo uzrocima izbeglištva. Nismo uspeli da Evropa prihvati jedinstven sistem azila i migracije. Tu ima još puno posla - dodala je Merkel.

Potrebno brže delovati u borbi protiv klimatskih promenaNa neki način je kriza njenog vremena na kancelarskoj dužnosti bilo to što sve više ljudi u svetu dovodi u pitanje multilateralizam.

- To mi je uvek bilo važno i uvek sam nastojala da ojačam međunarodne organizacije, MMF, Svetsku banku, Svetsku trgovinsku organizaciju i druge - kaže ona.

Međutim, kada je reč o klimatskim promenama, savezna kancelarka priznaje da "moramo da delujemo mnogo, mnogo brže".

Pre nego što je postala kancelarka, Merkel je bila ministarka za zaštitu životne sredine i vodila je prvi samit UN o klimi održan 2005. u Berlinu.

- Moramo da sledimo naučne prognoze, a to znači da ostanemo veoma blizu cilju o povećanju temperature na Zemlji za jedan i po stepen - rekla je ona.

Mladi ljudi "moraju da vrše pritisak"

Merkel je nedavno boravila na konferenciju UN o klimi koja se trenutno održava u škotskom Glazgovu.

- Glazgov je već postigao neke rezultate, ali iz perspektive mladih ljudi to s pravom deluje suviše sporo. Mladim ljudima kažem: morate da vršite pritisak - izjavila je Merkel.

To, međutim, nije bilo priznanje da ona lično nije uspela u politici zaštite klime. Jer, kako dodaje, za svaku meru zaštite klime treba obezbediti većinu, a tu su i mnogi strahovi od posledica strogih ograničenja po društvo.

- Da, ja sam se zapravo uvek oko toga trudila, pa ipak ne mogu danas da kažem da je rezultat zadovoljavajući - rekla je ona.

Uvidela je da su prognoze naučnika sa svakim novim izveštajem bivale "sve lošije i strašnije".

Još kratko na dužnosti

Dugogodišnja nemačka kancelarka još kratko će biti na čelu tehničke vlade. Novi Bundestag već je konstituisan. Merkel je 16 godina iz svoje radne sobe mogla da gleda zgradu Rajhstaga.

Na saveznim izborima krajem septembra nije se kandidovala. Na izborima su pobedile Socijaldemokrati (SPD) s malom prednošću ispred njenih Demohrišćana (CDU/CSU).

Oproštaj u Francuskoj ju je dirnuo

U poslednje vreme Angela Merkel imala je više oproštajnih poseta. Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao ju je u gradić Bun u Burgundiji i kasnije joj uručio Veliki krst legije časti, najviše francusko odlikovanje.

Merkel je otvoreno rekla da ju je to dirnulo.

- Znam da ima ljudi koji nisu zadovoljni mojom politikom, ali tokom posete Francuskoj, sa kojom kroz istoriju često nismo imali prijateljske odnose, obradovalo me je to što je došlo toliko mnogo ljudi da bi pozdravili francuskog predsednika Emanuela Makrona i mene. To je bio lep doživljaj, moram da kažem - dodala je ona.

Umirujuća poruka svetu

Na samitu G20 pre nedelju dana u Italiji, Merkel je više puta demonstrativno nastupila u pratnji svoga verovatnog naslednika, socijaldemokrate Olafa Šolca, koji je još uvek savezni ministar finansija.

Socijaldemokrate u Berlinu upravo vode koalicione pregovore sa Zelenima i Liberalima (FDP) o sastavljanju nove vlade pod vođstvom Šolca.

Merkel je u vezi sa samitom G20 u Rimu rekla da joj je bilo važno da pošalje ljudima poruku.

- Ako imaju osećaj da postoji dobar kontakt između sadašnje šefice vlade i verovatno budućeg šefa, onda je to umirujući signal u prilično turbulentnom vremenu. Smatrala sam da je to ispravno - izjavila je Merkel.

Odmor i seta

I dalje ne zna šta će da radi kada se penzioniše, ali je nagovestila da će u početku verovatno dosta da čita i da spava.

- Za sad još ne znam šta ću da radim. Rekla sam da ću prvo malo da se odmorim i videću šta će mi pasti na pamet. Sigurno će doći i malo sete, jer svoj posao sam uvek rado radila i još uvek to rado činim - rekla je Merkel.