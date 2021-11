Poljska je mobilisala svoje snage za teritorijalnu odbranu kako bi pomogla graničnoj kontroli da spreči ulazak te grupe u EU jer strahuje od nasilnog sukoba.

Prema nekim izveštajima, pojedini migranti pokušavaju da probiju bodljikavu ogradu, koju seku, a došlo je do sukoba sa poljskom vojskom i graničarima.

U saopštenju objavljenom na Tviteru poljske straže navodi se da je ovo prvi pokušaj migranata da se probiju i pređu granicu, preneo je Rojters.

Granična straža objavila je i video snimak na kojem se vidi kako migranti pokušavaju da se probiju kroz bodljikavu žicu.

"Nasilje eskalira na granici. Navodno, migranti, uz podršku Lukašenkovih vojnika, bacaju kamenje na poljske graničare i pokušavaju da pređu granicu koristeći balvane. U odgovor njima poljski graničari su upotrebili suzavac", piše Franak Vijačorka, inače savetnik Svjetlane Tihanovskaje.

Poljska je na granicu uputila i jedan vojni helikopter. Granična služba Poljske pokušava da spreči upad migranata, a prema nekim procenama poslala je oko 12.000 pripadnika vojske.

Sa trupama sa obe strane granice i hiljadama koje očajnički žele da pređu, humanitarna situacija rizikuje da izmakne kontroli.

BREAKING: Biggest attempt to ‘enter Poland by force’ is underway, top official says https://t.co/zmYiBssK6g pic.twitter.com/9vfrki0JvZ

Na video snimcima koje su u ponedeljak objavili beloruski mediji vide se naoružani beloruski graničari u borbenim uniformama koji prate kolonu ljudi, među kojima su bile porodice sa decom, duž autoputa od pograničnog grada Bruzgi ka šumi koja se proteže duž poljskog Podlaskog regiona.

- Belorusija želi da izazove veliki incident, po mogućnosti pucnjavom i žrtvama: prema izveštajima medija, pripremaju veliku provokaciju u blizini Kuznice Bjalostočke, da će biti pokušaja masovnog prelaza preko granice - zamenik ministra spoljnih poslova Poljske Pjotr Vavržik rekao je poljskom javnom radiju.

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako veliki broj ljudi hoda autoputem do granice.

Jedan poljski ministar je procenio da je masa brojala 12.000 ljudi, ali to nije moglo da se proveri.

That’s what the situation looks like now from the Belarusian side. Migrants are using trees to try to force the border. pic.twitter.com/sfAHSQ8bVl