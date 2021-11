DOŠAO DA SE IZVINI! Muškarac nije želeo da se vakciniše, a kada se zarazio, jedva je 'izvukao živu glavu'! Odmah APELOVAO NA GRAĐANE DA SE VAKCINIŠU!

Izvor: Blic, Foto: Tanjug AP/Cecilia Fabiano/LaPresse via AP | |

Ričard Soliz iz Sijetla se posle borbe sa kovidom skoro mesec dana i otpuštanja iz bolnice ponovo vratio krajem oktobra da se izvine medicinskom osoblju.

Soliz je proveo 28 dana na respiratoru od kraja avgusta tokom većeg dela septembra.

- Siguran sam da ima istine u ovom virusu, a nevakcinisanje vas čini ranjivim do te mere da zaista može nekom da oduzme život. To lično znam, jer nisam vakcinisan. Nisam delovao, nisam bio siguran i umalo sam izgubio život - rekao je Soliz, koji nije vakcinisan.

On je rekao CNN-u da je zbog problema sa disanjem mislio da će umreti svakog trenutka. Sada je želeo da se izvini onima koji su brinuli o njemu i zahvalio se svima koji su imali ulogu u spasavanju njegovog života.

- Bio sam bukvalno na samrtnoj postelji, a doktori i sestre brinuli su o meni kao savršeni stranci. Kada ste u poziciji kao što sam ja, drugačije rezonujete i samo sam morao nešto da kažem - rekao je Soliz.

On je istakao da ga je bilo sramota da kaže da nije vakcinisan kada su ga doktori to upitali. Kako je saznao u bolnici, svega nekoliko pacijenata na intenzivnoj nezi je reklo da je vakcinisano.

Soliz je naveo da nije poznavao nikoga ko se razboleo od kovida, dok nije dobio temperaturu i poteškoće sa disanjem. Rekao je da je oklevao da se vakciniše delom zbog dezinformacija na društvenim mrežama, gde je čitao o teškim nuspojavama i dovođenjem u pitanje vladinog odobrenja vakcina.

Soliz je u bolnici razgovarao sa sestrama i doktorima koji su mu pomogli da preživi.

- Neverovatno je što te vidim živog – rekla mu je medicinska sestra Kimi Sibens.

Soliz je sada u potpunosti vakcinisan, ali su mu pluća oštećena i lako se zamara i posle najmanje aktivnosti. Misli i pamćenje su mu i dalje magloviti, ali lekari su mu rekli da bi za šest meseci mogao da počne da primećuje značajno izlečenje pluća.

Soliz sada ohrabruje druge da se vakcinišu, navodeći ne samo svoje iskustvo već ukazujući i na "ogroman teret" za isrcpljeno medicinsko osoblje.

- To je najstrašniji i najranjiviji osećaj koji sam ikada imao u svom životu. Ne želim da se to ikome desi - poručio je on.

