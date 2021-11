NAPADNUTO DETE (9): Majka napravila karambol!

Činjenica je da se ne slažu svi po tome šta je ispravno, a šta pogrešno kada je roditeljstvo u pitanju, pogotovo kada je u pitanju vaspitavanje dece.

Ipak, kako biste reagovali kada biste videli da neko drugi pokušava da “prevaspita” vaše dete?

Naime, jedna žena je napravila pravu buru na društvenim mrežama kada je opisala šta se dogodilo u jednom restoranu, kada joj je prijatno popodne sa porodicom “upropastilo” devetogodišnje dete. Kako je opisala, on je pravio nepodnošljivu buku i nered, dok je njegova majka mirno sedele za stolom pored.

– Bilo je neugodno, ali jednostavno smo ga ignorisali i nastavili sa obrokom. Njegova majka je sedela za stolom i razgovarala sa odraslima sa kojima je bila i potpuno ignorisala sina, osim što mu je povremeno govorila da dođe i završi sa jelom – napisala je ona na Reditu.

– Sedeli smo u separeu, a ja sam stavila svoje stvari pored sebe, uključujući i šešir. Dete je non stop trčalo pored našeg stola, stao je, podigao moj šešir i stavio ga.

Tek što je dečak krenuo da pobegne sa šeširom, oma mu je oštro rekla, „vrati to odmah“, a on je pristao, sa postiđenim izrazom lica. Potom mu je dodala: „Izuzetno je nepristojno uzimati tuđe stvari bez pitanja, nemoj to više da radiš“.

Dete je tada bacilo pogled na svoju mamu i privuklo njenu pažnju, navevši je da dođe i vidi šta se dešava.

– Njegova mama je čula deo onoga što sam govorila dok nam je prilazila i ljutito mi rekla da ostavim njenog sina na miru.

Objasnila sam da je uzeo moje stvari i da sam mu rekla da to ne čini – objasnila je ona i dodala:

– Rekla mi je da ne treba da guram nos tamo gde mi nije mesto i da je on ‘samo dete’. Uz to je dodala i da je trebalo da ga pustim da se igra sa šeširom, ili da ga lepo zatražim nazad, a ne da ga grdim – rekla je besna devojka.