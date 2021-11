DRAMATIČNO: Ne smiruju se strasti na granici Poljske i Belorusije!

Na Tviteru su se pojavilim i snimci kako poljski graničari pucaju u vqazduh kako bi zaustavili migrante.

Varšava je saopštila da je rasporedila dodatne vojnike, graničare i policiju, a prema informacijama sa društvenih mreža u pitanju je jedna cela vazduhoplovna divizija. Susedna Litvanija saopštila je da bi mogla da uvede vanredno stanje na granici sa Belorusijom.

🇵🇱❗️🇧🇾Polish military opened warning fire into the air to prevent migrants from breaking through the border.

#Poland pic.twitter.com/hSfE8ZYKsM