'NOVA VRSTA RATA!' Litvanski parlament proglasio vanredno stanje na granici sa Belorusijom!

Ministarstvo odbrane Belorusije je istaklo da Minsk smatra da su "sve optužbe koje je iznela Poljska neutemeljene i neosnovane", navodeći da veruje da "poljsko Ministarstvo nacionalne odbrane nerado traži konstruktivno rešenje problema i namerno nastoji da trenutnu konfliktnu situaciju dovede na politički nivo".

Poljski premijer Mateuš Moravjecki opisao je u utorak izbegličku krizu na granici sa Belorusijom kao novu vrstu ratovanja i deo "koordinisanog napada“.

Unprecedented situation at #EU external border w/Belarus requires urgent🇪🇺 response. During a conversation with @eucopresident I called the #EU to speed up #migration & #asylum policy changes, support construction of physical barrier& widen sanctions against #Belarus regime. pic.twitter.com/72IOH9HnhR

"Uvereni smo da su operacije koje se trenutno odvijaju na istočnoj granici Poljske deo velike operacije, veoma koordinisanog napada, koji je nova vrsta rata", rekao je Moravjecki za donji dom zemlje.

Zbog zaoštravanja spora oko izbeglica sa Belorusijom, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen snažno se založila za uvođenje dodatnih kaznenih mera protiv režima u Minsku. Belorusija bi morala da prestane sa „ciničnom instrumentalizacijom migranata“ u političke svrhe, rekla je Fon der Lajen u Briselu.

Litvanski parlament proglasio vanredno stanje na granici sa Belorusijom

🇱🇹 The @LRSeimas has declared a state of emergency on the border with #Belarus. Such decision was made for the first time in the history of restored independend #Lithuania. pic.twitter.com/nXymzuFx70