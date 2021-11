UŽAS U TURSKOJ: Srušila se zgrada, ima zarobljenih pod ruševinama!

- Dvadesetak ljudi bilo je u zgradi u trenutku nesreće, nešto pre 17 časova po lokalnom vremenu - rekao je guverner provincije Malatija Ajdin Barus na privatnom kanalu A Haber.

Building collapses in #Turkey – dozens trapped



A two-story building collapsed in eastern Turkey's Malatya on Tuesday. Search and rescue efforts are ongoing to pull some 20 people believed to be trapped under the rubble. pic.twitter.com/dx4CgDVuSq