SVAKI DAN NESTANE JEDNO SELO: Korona kolaps na istoku Evrope, mrtvačnice pune, leševi preminulih gomilaju se po hodnicima bolnica

Protekla dva meseca stotine ljudi svakog dana umre u Rumuniji. Zemlja je među najteže pogođenim novim talasom korone, a broj vakcinisanih u centralnoj i istočnoj Evropi neuporedivo je niži nego u zapadnoj Evropi.

Rumunija, zemlja od 19 miliona stanovnika, trenutno ima jednu od najviših stopa smrtnosti u Evropi. Prošlog meseca Svetska zdravstvena organizacija poslala je svoj tim da pomogne vlastima zemlje u borbi protiv pandemije.

Frustrirani i premoreni, rumunski lekari bore se da održe glavu iznad vode.

"Svaki dan u Rumuniji nestane jedno selo!", rekao je dr Katalin Kirstoiju, šef Univerzitetske bolnice u Bukureštu. "Šta će biti za nedelju dana ili mesec? Veće selo? Ili grad? Kada će sve to stati?".

Stručnjaci za veliki broj smrtnih slučajeva krive nisku stopu vakcinisanih u zemlji gde je svega oko 40 posto stanovništva u potpunosti vakcinisano - daleko ispod proseka EU od 75 posto.

Veruje se da su niske stope procepljenosti ovde i ostalim delovima istočne Evrope posledica opšteg nepoverenja u vlasti i institucije, slabijeg obrazovanja i duboko ukorenjenih antivakserskih pokreta u kojima učestvuju i neki visokopozicionirani lekari.

"Iscrpljeni smo finansijski, fizički i psihički", kaže Kirstoiju, "Sve je to, na kraju krajeva, posledica jedne stvari: nesposobnosti stanovništva da shvati da mora da se vakciniše".

Četvrtog talasa ne bi ni bilo, smatra on, da je 70 posto populacije vakcinisano.

U bolnici je čak i čekaonica za hitne slučajeve pretvorena u prostor za kovid, ograđen plastičnom folijom. U dane kada je broj prijema veliki, novopridošli pacijenti prisiljeni su da leže na nosilima u hodnicima dok se za njih ne nađe slobodan krevet.

U ponedeljak je bolničko osoblje u zaštitnoj opremi jurilo kroz odeljenje kako bi se pobrinulo za pacijente, od kojih su mnogi ležali u svojim krevetima s maskama za kiseonik čvrsto pritisnutima na licu. Jedna žena sedela je na krevetu, položivši na ruke glavu obavijenu tradicionalnom ružičastom maramom.

Rumunija je 2. novembra zabeležila najveći dnevni broj smrtnih slučajeva od početka pandemije kada je prijavljen 591 smrtni slučaj od kovida - više od 90 posto preminulih nije bilo vakcinisano.

Trenutno, na intenzivnoj nezi je 1.870 pacijenata, a od koronavirusa je od početka pandemije umrlo gotovo 51.000 ljudi.

Situacija je pre dve nedelje prisilila vlasti da uvedu strožija ograničenja. Potvrde o vakcinaciji postali su obavezne za svakodnevne aktivnosti, poput odlaska u teretanu, bioskop ili tržni centar. Vlasti su takođe širom zemlje uvele policijski čas posle 22 sata.

In Romania, where hundreds of COVID-19 patients have died each day for two months, body bags line a hospital hallway because the morgue is out of space. https://t.co/RhvBxRn6Ra