PRE 102. GODINE: Na današnji dan rođen je tvorac najmasovnije puške!

Biografija poznatog konstruktora, koji je ceo svoj život posvetio oružju i njegovom stvaranju više je nego bogata. Od višeg vodnika svojim radom popeo se do čina general-potpukovnika. Bez diploma o formalnom obrazovanju, visokih i viših vojnih škola, znanje i svoje iskustvo je kalio na vojnim poligonima sa vojnicima i oficirima, slušajući njihove primedbe, koje je pomno beležio u svoju svesku, a nadgledao je i svaku fazu razvoja streljačkog oružja.

Razvojni put Mihaila Kalašnjikova započeo je u Sibiru 1919. godine na nekom kolhozu, radio je na železnici, a potom 1939. godine ušao u sovjetsku vojsku, gde je učio za tenkistu. Još tu dolazi do izražaja njegov talenat za modernizaciju vojne opreme, a posle teškog ranjavanja u bici za Brjansk 1941. posvetio se usavršavanju oružja. Na prototipu puške AK-47 počeo je da radi 1946, a prvi primerci su proizvedeni već iduće godine. Mihailu je uspelo ono što nije nikome, u jednoj pušci ujedinio razne dotadašnje tipove pušaka i stvorio jednostavno oružje kojim se lako rukuje i rasklapa.



Od trenutka kada se pojavio u upotrebi Sovjetske armije 1949. godine, kada je par godina ranije viši vodnik Kalašnjikov došao u fabriku i na osnovu njegovih konstrukcija i ispitivanja modela nazvao AK-47, a Staljin napisao naredbu za opremanje sovjetskih jedinica AK-47, doživeo je slavu. Porodičnu tradiciju nastavio je njegov sin Viktor Kalašnjikov, koji je u fabrici Izmaš konstruisao specijalni automat „Bizon“ za SPECNAZ trupe i policiju. Iako je bio vremešni čikica, Mihail je nastavio da se i dalje bavi konstrukcijom, a prvi je počeo da proizvodi automate sa kalibrom 5,53 i 5,56 milimetara, dok je to još u Sovjetskoj armiji bilo bogohulno.

Da je Mihail Timofejevič Kalašnjikov bio na Zapadu, postao bi milijarder, a ovako mu je ostala svetska slava i satisfakcija što je poznavao sve predsednike Sovjetskog Saveza, od Staljina, Hruščova, Brežnjeva, Andropova, Černjenka, Gorbačova do predsednika Rusije Jeljcina, Putina i Medvedeva.

Kalašnjikov do svoje smrti, nikada nije promenio mesto boravka, i od 1949. je živeo u Iževsku, a i posle penzionisanja je ostao glavni konsultant u ovoj fabrici. Dvostruki je bio heroj Sovjetskog Saveza, akademik i član 12 domaćih i stranih akademija nauka. Građani Iževska su mu postavili i bronzanu bistu, a zasad u svetu ne postoji konstruktor koji bi nadmašio Kalašnjikova.

#OTD in 1919,1⃣0⃣2⃣years ago, one of the most renowned weapons designers in history, the legendary Soviet-Russian inventor and engineer Mikhail #Kalashnikov was born. His ever-lasting ingenious designs include the AK-47 assault rifle, PK machine gun and RPK light machine gun pic.twitter.com/8Lo9hws3le