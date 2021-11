ŠTA PRIČA OVA ŽENA?! Potpredsednica SAD nabacila francuski naglasak i obratila se kovid naučnicima, oni je ŠOKIRANO GLEDALI (VIDEO)

Potpredsednica SAD posetila je naučnu laboratoriju Instituta Paster, gde Amerikanci sa Evropljanima proučavaju koronavirus i gde je njena majka, rođena u Indiji, ispitivala rak dojke.

Haris je govorila o svojoj ljubavi prema nauci i požalila se što politika nikada nije tako metodična i logična kao naučni eksperimenti.

"Vlada kampanju vodi preko Plana", rekla je Harisova sa bizarnim francuskim akcentom. "Plan sa velikim P!"

"A situacija je takva da se od nas očekuje da branimo Plan, čak i ako na početku on ne ide glatko, onda moramo da ga ponovo procenimo i krenemo iz početka", nastavila je ona.

Kamala "Cringe" Harris visits a group of French scientists and speaks to them as if they're toddlers, lamenting that people expect their elected officials to keep their promises. pic.twitter.com/93eoZEip4R