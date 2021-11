DVA SKANDALA TRESU ITALIJU! Biskup prikrivao pedofiliju, a sveštenik kupovao dečju pornografiju! Katolička crkva sve krije?

Dva nova pedofilska skandala izbila su na videlo na jugu Italije.

Biskup u Pjaci Armerini prikrio je pedofiliju svog sveštenika i poslao ga u tuđu biskupiju gde je opet u kontaktu sa dečacima, a sveštenik i direktor Karitasa u Beneventu je pritvoren u okviru akcije razbijanja internet kanala za prodaju pedopornografskih snimaka.

U kućnom pritvoru u Beneventu je don Nikola Di Blasio, jer je bio jedan od kupaca snimaka na kojima su se, tvrdi tužilaštvo u Torinu, videle i scene pravog silovanja dece stare samo nekoliko godina.

Arhidijeceza u Beneventu, kojoj pripada taj Karitas i kojoj je na čelu nadbiskup Feliče Akroca, još se nije oglasila o ovom slučaju.

Nadbiskup će se, kako je to već ustaljeni običaj u sličnim slučajevima, ograditi od svoga podčinjenog jer biskupi obično pojma nemaju kakve su bolesne sklonosti njihovih najbližih saradnika, a postoji i pretpostavka nevinosti, piše Jutarnji list.

U nezgodnijoj situaciji je dr Rosario Đisana, biskup Pjace Armerine, jer je bio neoprezan u telefonskom razgovoru sa don Đuzepeom Rugolom, sveštenikom prisluškivanim u sklopu sudske istrage o Rugolovom silovanju maloletnika. U tom razgovoru je Gisana rekao da je sada i on u problemu jer je "zabašurio tu priču".

Razgovor je vođen u januaru, a Rugolo je u aprilu zatvoren u Ferari. Tamo ga je preselio Đisana, u dogovoru s tamošnjim nadbiskupom Đan Karlom Peregom.

Rimski Il Mesagero javlja da je Perego obavešten zašto mu je poslat Rugolo, ali da ga je on svejedno postavio na mesto gde je dolazio u kontakt sa dečacima.

Protiv Rugola se sada vodi proces iza zatvorenih vrata, ali su lokalni novinari došli do fonograma prisluškivanih razgovora bitnih za inkriminaciju. I objavili ih.

Momak, koji tvrdi da ga je Rugolo više puta silovao, pokušao je da dođe do pravde prvo 2016. u samoj Katoličkoj crkvi, ali bez uspeha, da bi onda 2020. podneo prijavu policiji i istovremeno poslao pismo papi Franji.

Policija se pomakla u jednom smeru, inicirajući istragu, a Sveta Stolica u drugom smeru, podučivši Đisana kako da se izvuče iz problema i izbegne da da dokumenta na uvid žrtvinom advokatu. Kako Rugolo nije bio zaređen za sveštenika kada je silovao momka, nego bio u semeništu, to znači - poručili su Đisanu iz Vatikana, da ne mora da udovolji zahtevu advokata.

To je Đisani poručila i Kongregacija za kler.

"Sećam se", kaže žrtva u iskazu, "da sam, dok me prisiljavao na masturbaciju, neprestano ponavljao da me pusti, ali on je govorio da mi pomaže da shvatim koja je moja polna orijentacija te da je njegova pomoć u tome što mi nudi svoje telo da udovoljim svom instinktu. Za vreme polnog čina on me ljubio u vrat i u lice nastojeći da me poljubiti u usta, ali ja sam se odmicao jer to nisam hteo. On je uporno tvrdio da je to nešto lepo i da se ničega ne trebam bojati."

Za razliku od Francuske gde je nezavisna komisija istraživala seksualne zločine sveštenstva i utvrdila da je u proteklih 70 godina, bilo oko 290.000 žrtava napada sveštenika, Italija i dalje prikriva ove skandale a krivce štiti slanjem na drugo mesto.

Italija u tome nije usamljena među katoličkim zemljama. Raščišćavanja se u Evropi Katolička crkva latila zapravo samo u Irskoj, Francuskoj, te donekle u Nemačkoj i Poljskoj. Ostali ili su masovno nevini ili su zločinački licemerni. Ali vredi pretpostavla nevinosti, pa i kad ih ulove in flagranti.

