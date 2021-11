BRAČNI PAR IZ IZRAELA UHAPŠEN U TURSKOJ ZBOG ŠPIJUNAŽE: Fotografisali Erdoganovu rezidenciju tokom vožnje trajektom

Kako je navedeno uhapšen je i jedan turski državljanin.

Policija ih je pritvorila posle dojave zaposlenog u radio i televizijskom tornju Kamlica na azijskoj strani Istanbula.

On je tvrdio da su uhapšeni ove nedelje fotografisali obližnji dom predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana iz restorana u tornju.

An #Israeli married couple are arrested for espionage after taking photographs of the Turkish president’s residence in Istanbul, #Turkey’s official news agency says.https://t.co/I3MV4EFTq7