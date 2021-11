'BLA, BLA, BLA - KRATAK SAŽETAK!' Greta Tunberg BESNA nakon sporazuma u Glazgovu!

Ekološka aktivistkinja Greta Tunberg odbacila je sinoć postignut Klimatski pakt iz Glazgova. Ona je ocenila da sporazum predstavlja samo prazne priče.

"COP26 je gotov. Evo kratkog sažetka: bla, bla, bla. Pravi posao se nastavlja izvan sale. I nikad nećemo odustati, nikad", napisala je Greta Tunberg na Tviteru.

The #COP26 is over. Here’s a brief summary: Blah, blah, blah.



But the real work continues outside these halls. And we will never give up, ever. https://t.co/EOne9OogiR