Evropu će svake godine PRŽITI 'LUCIFER' Pred nama je STRAVIČNU BUDUĆNOST koja čeka planetu ako nešto ne preduzmemo (VIDEO)

Smrtonosni talas vrućine koji je ovog leta pogodio Evropu – nazvan “Lucifer” – tokom kojeg su temperature dosegle rekordnih 48,8 stepeni na Siciliji, bio bi nemoguć da se desi da nije klimatske krize, otkrila je analiza Met ofisa.

Takva vrućina u Evropi sada se može očekivati jednom u svake tri godine kao posledica globalnog zagrevanja koje je Zemlja već pretrpela. Ukoliko se ne preduzme drastična akcija, rizik od rekordnih vrućina nastaviće da raste u decenijama koje dolaze.

"Lucifer" svake godine

Do 2100, ako svet ne preduzme brzu akciju da se smanje štetne emisije, Evropu čekaju talasi vrućine poput "Lucifera" svake godine", naveo je Met ofis.

In case you missed it. 120F in Sicily. Hottest ever in Italy and Europe. All while the eastern Mediterranean is on fire. https://t.co/rzz0hRPDi6