'SLABA SAM I UMORNA, DAJU MI TRULU HRANU': Nekadašnja milionerka prvi put o ŽIVOM PAKLU iza rešetaka zatvora!

Slaba sam, umorna, daju mi trulu hranu, crvljive jabuke, a još nijednu noć nisam prespavala bez buđenja, rekla je Gislejn Maksvel u ispovesti iz zatvorske ćelije u Njujorku u kojoj se ta 59-godišnja bivša pripadnica međunarodne elite nalazi već 16 meseci pod optužbom da je nalazila maloletne devojke za seksualno iskorišćavanje milijarderu i osuđenom pedofilu Džefriju Epstajnu.

Maksvel je uhapšena u julu 2020. godine zbog optužbi da je učestvovala u "seksualnoj eksploataciji i zlostavljanju" maloletnih devojčica od strane pedofila Džefrija Epstajna, a sada je prvi put govorila o "živom paklu" iza rešetaka u zatvoru u Njujorku. Tvrdi da su je čuvari zlostavljali i napadali i da joj daju trulu hranu.

Maksvel (59) je prošle nedelje četvrti put odbijen zahtev za puštanje nakon plaćanja kaucije.

Govoreći iz ćelije u zatvoru Metropolitan u Njujorku, gde je proteklih 16 meseci provela u samici od nešto manje od deset kvadratnih metara, nekada moćna milionerka tvrdi da je "napadana i zlostavljana skoro godinu i po".

"Nijednom nisam pojela nijedan hranljiv obrok. Nisam spavala sa ugašenim svetlima, a neonske lampe su mi oštetile oči. Ne daju mi da spavam bez prekidanja. Svakih 15 minuta pali se svetlo. Slaba sam, krhka. Nemam energije. Umorna sam. Nemam čak ni cipele odgovarajućeg broja. Daju mi trulu hranu. U jednoj jabuci su bili crvi. Ne dopuštaju mi da vežbam", ispričala je Maksvel.

Maksvel se suočava sa doživotnom kaznom zatvora ukoliko bude proglašena krivom za zlostavljanje i vrbovanje mladih devojaka za pedofila Džefrija Epstajna, sa kojim je nekada bila u vezi.

