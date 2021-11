JEZA! GANGSTERSKI OBRAČUN KOD ŠKOLE: Šestoro tinejdžera prebačeno u bolnicu, napadači u bekstvu (VIDEO)

Kako je saopštila policija, tinejdžeri nisu životno ugroženi a napadači koji su, kako se veruje, povezan sa kriminalnim grupama, su u bekstvu.

Načelnica policije u Aurori Vanesa Vilson rekla je da su svih šest žrtava učenici škole u blizini parka gde se dogodila pucnjava.

Jedna od njih morala je da bude podvrgnuta "hitnoj operaciji", ali njene povrede nisu opasne po život, rekla je Vilson.

#APDAlert: Officers are on scene of a shooting at Nome Park, Nome/12th.



There are multiple people shot, unknown ages or conditions. Central HS is on lockdown.



Unknown suspect, who is no longer on scene.



Updates will be here. pic.twitter.com/SCZBhrm8Iv