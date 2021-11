USPON EKSTREMNE DESNICE U EVROPI: Otkriće arsenala oružja i tone municije bacili svetlo na sumornu političku realnost Zapada

Zaplenjeno je nekih 50 komada oružja, uključujući automatske puške i sačmare. Policija je u saopštenju navela da je kuća pripadala 53-godišnjem muškarcu koji je "osumnjičen za nacističke aktivnosti", kako uživo tako i na internetu.

Komentarišući raciju, ministar unutrašnjih poslova Karl Nehamer rekao je da "dosledna akcija protiv desnog ekstremizma nije samo deo istorijske odgovornosti, već i jasno zagovaranje našeg demokratskog suživota u Austriji".

To nije bila prva akcija protiv navodnih neonacista u Austriji ove godine. U julu je policija zaplenila automatsko oružje i ručne bombe u koordinisanim operacijama protiv bajkerske bande čiji je vođa planirao da osnuje "miliciju uglednih2 koja bi "preplavila sistem".

Podrška nacizmu je krivično delo u Austriji. Najistaknutija neonacistička ličnost je Gotfrid Kusel, koji je 2013. osuđen na devet godina zatvora zbog propagiranja nacizma na internetu. To je bila njegova druga presuda.

Bernhard Vajdinger, koji proučava krajnju desnicu u Dokumentacionom arhivu austrijskog otpora u Beču, kaže da je kriminalizacija nacističke ideologije obezbedila da ona nije ni posebno jaka ni organizovana.

"Ali ono što imamo je veoma visoka učestalost pronalaženja oružja", rekao je on za CNN.

Neonacističke aktivnosti u Evropi se često povezuju sa bajkerskim bandama, organizovanim kriminalom i fudbalskim navijačima. U Austriji, grupa koja sebe naziva Besmrtni, prati klub Rapid Beč i povremeno na utakmicama razviju ratnu zastavu Rajha. U Italiji, navijačke grupe poznate kao Ultras usvajaju fašističke slogane i nadimke.

Austrijski neonacisti često se povezuju sa sličnim grupama u Nemačkoj, tvrde vlasti, jer sebe doživljavaju kao deo većeg nemačkog Rajha. Nakon zaplene još jednog arsenala oružja krajem 2020. godine, ministar unutrašnjih poslova Nehamer je govorio o vezama između pet uhapšenih pojedinaca i krajnje desnih ćelija u Nemačkoj, kao i o vezama sa organizovanim kriminalom i trgovinom drogom.

U Austriji, kao i drugde u Evropi, neonacistička scena uključuje virulentne vrste antisemitizma i antimuslimanskog rasizma.

U januaru ove godine, austrijski reper Mr Bond je uhapšen i optužen za "proizvodnju i objavljivanje nacističkih ideja i podsticanje na mržnju". JEdna njegova neonacistička pesma korišćena je kao muzička potka dok je uživo prenošen smrtonosni napad na sinagogu u Nemačkoj 2019.

