NAJGORA OLUJA U POSLEDNJIH 100 GODINA: Hiljade ugroženih posle katastrofalnih poplava u Kanadi, helikopterima dostavljaju pomoć

Kanadska pokrajina Britanska Kolumbija razmatra moguće uvođenje vanrednog stanja zbog poplava koje su blokirale pristup najvećoj luci u zemlji, ugrozile živote hiljada ljudi i odnele najmanje jedan život.

Smrtonosna oluja, koju su zvaničnici opisali kao atmosferski događaj koji se događa jednom u sto godina, prekinula je putne i železničke veze oko Vankouvera u Kanadi. Dva auto-puta koji povezuju taj grad na zapadnoj obali zemlje zatvorene su nakon što su oštećene u velikim poplavama.

Hiljade ljudi moralo je da napusti svoje domoe zbog nevremena. Jedna žena je poginula u odronu na auto-putu, a spasioci su rekli da se još najmanje dve osobe vode kao nestale.

A powerful rain storm has swept across southern British Columbia, unleashing floods and mudslides from Vancouver Island to the Alberta border, trapping motorists, closing major highways and forcing the evacuation of thousands.https://t.co/45405bDuA5 pic.twitter.com/oku5puvqE6 — The Globe and Mail (@globeandmail) 16. новембар 2021.

Lokalno stanovništvo reklo je za CBC Njuz da se klizište survalo na vozila koja su bila zaglavljena u saobraćaju. "Ljudi koji su bili ispred nas samo su vrištali i trčali. Izraz lica im je bio kao da dolazi cunami. To je bila najstrašnija stvar koju sam ikada videla", rekla je Kejti Reni.

"Okrenula sam se i videla kako se cela jedna strana planine spušta i guta automobile... Sve je jednostavno pometeno. Vladala je potpuna panika", dodala je ona.

you could write thousands of words about British Columbia's floods happening in the aftermath of a world climate conference full of warnings that we're running out of time



or you could look at a single @Ben_Nelms photo pic.twitter.com/ZpNbbbpobf — Justin McElroy (@j_mcelroy) 16. новембар 2021.

Pokrajinski ministar saobraćaja Rob Fleming rekao je na konferenciji za medije da je to bila "najgora oluja u proteklih 100 godina", dok ministar javne bezbednosti Majk Farnvort ocenjuje da "nema sumnje" da je oluja povezana s klimatskim promenama.

"Svedoci smo prirodne katastrofe", rekao je on. "Razmatra se uvođenje vanrednog stanja na nivou cele provincije" Britanska Kolumbija, dodao je.

A family is rescued from the massive floods in Princeton, British Columbia. If anyone in the area needs emergency boarding for their cats or dogs, contact the BC SPCA hotline at 855-622-7722. @BC_SPCA pic.twitter.com/T7WNW91Add — Lorenzo The Cat (@LorenzoTheCat) 17. новембар 2021.

Hiljade domova u Britanskoj Kolumbiji evakuisano je nakon što je tzv. atmosferska reka - duga nit koncentrisane vlage u atmosferi koja prenosi vodu iz tropskih regija prema polovima - izbacila mesečni prosek padavina u toj oblasti za u samo 24 sata.

Svih 7000 stanovnika gradića Merita, udaljenog oko 320 kilometara severoistočno od Vankuvera, u ponedeljak su dobili naredbu da napuste svoje domove.

U utorak je na tom području pao sneg, a u gradu su se mogli videti automobili kako plutaju u ledenim poplavnim vodama.

Volunteers across B.C. are banding together to help hundreds of people who are still stranded in Hope. As @JanellaCBC reports, essential medications, snacks and much more are being flown into the isolated communities impacted by the floods. pic.twitter.com/xvEgzSiFak — CBC British Columbia (@cbcnewsbc) 18. новембар 2021.

Helikopterske ekipe takođe su poslate u grad Agasiz kako bi spasile oko 300 ljudi koji su ostali zarobljeni na odsečenom putu.

Delovi Abotsforda takođe su evakuisani jer je porast nivoa vode počeo da predstavlja "značajan rizik po život". "Morate odmah otići", poručio je gradonačelnik Henri Braun. "Ništa nije vredno vašeg života. Sutra uutro već može biti prekasno", dodao je.

Nekoliko gradova potpuno je odsečeno, a iz najmanje jednog javljaju da postoji mogućnost nestašice hrane. Helikopteri su danas dostavljali hranu ljudima u gradovima odsečenim zbog velikih poplava i klizišta u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija.

Neki regioni pripremali su se za još padavina u narednih nekoliko dana.

Luka Vankuver, najveća u Kanadi, bila je prisiljena da obustavi sve železničke prilaze zbog poplava i klizišta, što je zaustavilo pošiljke hrane, goriva i druge robe. Kroz luku dnevno prolazi teret u vrednosti od oko 440 miliona dolara. Iz predostrožnosti su isključeni i cevovodi za gorivo na tom području.

Kanadski premijer Džastin Trudo obećao je pomoć.

Uticaj klimatskih promena na učestalost i snagu oluja još je nejasan, ali je poznato da povišene temperature površine mora zagreavaju vazduh iznad što stvara više energije za pokretanje uragana, ciklona i tajfuna. Kao rezultat toga, verovatne su intenzivnije oluje sa više ekstremnih padalina.

Svet se već zagrejao za oko 1,2 stepena Celzijusa otkako je počela industrijska era, a temperature će nastaviti da rastu, osim ukoliko vlade sveta ne preduzmu nešto da drastično smanje emisije glasova staklene bašte.

Ova oluja pogodila je Britansku Kolumbiju nakon što je to područje tokom leta bilo pogođeno rekordnim toplotnim talasom u kome je stradalo 500 ljudi, a šumski požari su uništili ceo jedan grad.

Autor: