Zvanični Kijev je poluzvanično upozoren da će Crnomorska flota Ruske Federacije - slučaju napada Ukrajine na Krim ili druge ruske teritorije - potpuno neutralisati sve njene ratne brodove i obalsku vojnu infrastrukturu.

Moskva je za to izabrala retko korišćenu formu. Izjavu svog „kapetana prvog ranga u penziji" koji je izjavio da će Crnomorskoj floti RF za to biti potrebno možda i damo 50 minuta.

U najboljem slučaju, naglasio je, po Ukrajinu: „Do 10 sati! Uostalom, to su vojni standardi savremenih armija".



„Kapetan prvog ranga u penziji" - što je u mornarici veliki čin - poručio je svima koji to u Kijevu ne znaju, a i njihovim stranim pokroviteljima, da je Rusija - da bi unapred rešila problem mogućeg napada sa ukrajinske strane - oko Krima i iznad poluostrva postavila „mehur zabrane pristupa".



Dodao je da ruska vojna baza kod Novorosijska raspolaže svim za to potrebnim pomorskim, avijacijskim, artiljerijskim i raketnim i drugim sredstvima.



Precizirao je da ima u vidu i efektive ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga, Vazdušno-desantnih snaga i Korpusa pomorske pešadije.



Istovremeno, naglasio je, da ne može da zamisli da Rusija prva napadne Ukrajinu i da će, sasvim sigurno, samo uzbratiti na eventualni napad.



Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Kijev horor pričama o žruskoj opasnostiž maskira svoje podrivanje sporazuma iz Minska.



Posebno je ukazao da se ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski ne protivi izazivanju incidenata u Donbasu, nadajući se pomoći Zapada.

Ukrajinski poslanika Renat Kuzmin, iz stranke Opoziciona platforma - Za život, izjavio je da ratoborna retorika Kijeva nije slučajna jer se „sprema za pravi rat".

Indidkativno je i da je poznati moskovski vojni ekspert Aleksej Leonkov povodom aktiviranja američke mornarice u Crnom moru, rekao da su „Amerikanci okupili grupu brodova radi provociranja" Rusije, a da bi realna upotreba tih brodovi i aviona protiv Rusije „bila ravna samoubistvu".