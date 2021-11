BEBA PRONAĐENA U KANALIZACIJI: Bila je mokra, a ruke su joj poplavele od hladnoće (FOTO)

Lekari iz bolnice rekli su BBC-ju da je beba dobro i da se prati njeno zdravstveno stanje.

Policija je saopštila da su stanovnici pronašli bebu nakon što se grupa mačaka okupila na mestu pored puta gde je beba ostavljena i počela da sikće.

Zvaničnici istražuju kako je beba završila u kanalizaciji.

Policija nije spekulisala o mogućim motivima, ali se za slična napuštanja u prošlosti okrivljuje to što se u Indiji preferiraju sinovi. Žene su često društveno diskriminisane, a devojke se vide kao finansijski teret, posebno u siromašnim zajednicama.

Odnos polova u zemlji je jedan od najgorih u svetu. I iako većina žena abortira neželjene fetuse ženskog pola uz pomoć ilegalnih klinika za određivanje pola, slučajevi ubijanja ili napuštanja devojčica nakon rođenja takođe nisu neuobičajeni.

U poslednjem incidentu, bebu je u nedelju spasao policijski tim predvođen ženama iz prigradskog naselja Mumbaija.

Pantnagar P.stn received a call from a good samaritan that a baby, wrapped in cloth, was dumped in a drain. He was alerted when the neighbourhood cats created a ruckus. the baby was rushed to Rajawadi by the Nirbhaya Squad of Pantnagar P.Stn & is now safe & recovering. pic.twitter.com/nEGSDCD6wz