PORODICA DŽO BAJDENA O NJEGOVOM MENTALNOM STANJU: Taker Karlson otkrio kako je rodbina predsednika SAD reagovala na pobedu!

Taker Karlson, domaćin šoua Taker Karlson Večeras na Foks Njuzu se pridružio emisiji Gaja Bensona da bi razgovarao o tome šta članovi porodice predsednika Džoa Bajdena misle o njegovom kognitivnom padu.

„Znam da poznajem Džoa Bajdena 30 godina. Uvek mi se sviđa Džo Bajden koliko god vredi. Veoma topla osoba se nikada nije složila sa njim, ali ga nisam ni mrzeo. Uvek mi se sviđao Džo Bajden. Poznajem gomilu članova njegove porodice i neke od njih vrlo dobro", rekao je Karlson.

"I pouzdano sam znao da su pojedini članovi porodice bili veoma zabrinuti za njegove kognitivne sposobnosti. Nisu očekivali da će dobiti nominaciju. Niko nije. I on je to dobio i oni su bili uplašeni zbog toga. To ja ne spekulišem. Znam to sigurno. Tako da sam znao da porodica veruje da je u kognitivnom padu", istakao je poznati voditelj

" Dakle, postoji to i to je vest. To je vest. S druge strane, ja sam ljudsko biće. Imam 52. Kao, nadam se da ću stići do 78. Mislim da nema ništa tužnije od toga da neko izgubi razum", kaže on.

