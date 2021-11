ŠTA KRIJE GROBNICA GLAVNOG RIZNIČARA RAMEZA II? Bio je i faraonov glavni pisar, čuvar stoke i vođa rituala! (FOTO)

Grobnica se nalazi u Sakari, ogromnoj nekropoli južno od Kaira, saopštilo je egipatsko Ministarstvo turizma i antikviteta.

Arheolozi sa Univerziteta u Kairu su osim grobnice rizničara pronašli i grobna mesta brojnih uglednih ljudi tog vremena, uključujući vojskovođu po imenu Hor Mohib, piše CNN.

Arheolog Ola Al-Ajezi objasnila je da se grobnica sastoji od zdanja na ulazu na kojem su uklesani prizori koji prikazuju život vlasnika grobnice, i dvorane s oslikanim i obojenim zidovima.

الكشف عن مقبرة رئيس الخزانة في عهد الملك رمسيس الثاني أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة بمنطقة سقارة جنوب الطريق الصاعد للملك أوناس.



Discovering the tomb of the head of the treasury during the reign of King Ramses II at the excavations in the Saqqara area. pic.twitter.com/B9wQ4bKDWW