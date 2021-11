Amerikanac u poslednjem trenutku izbegao smrtnu kaznu

Džouns je imao 19 godina kada je uhapšen zbog ubistva biznismena, za koje tvrdi da nije kriv.

Nad Džulijusom Džonsom trebalo je da se u četvrtak izvrši egzekucija, ali je nekoliko sati pre toga guverner Oklahome Kevin Štit doneo odluku da mu smrtnu kaznu preinači u doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, prenosi Ej-Bi-Si.

Oklahoma’s Governor has commuted the death sentence of Julius Jones to life in prison without the possibility of parole hours before he was scheduled to be executed. pic.twitter.com/HPQVEoln89

Kako je saopšteno iz kancelarije guvernera, takva odluka je donesena na osnovu razmatranja molbi i materijala koji su predstavile sve strane u ovom slučaju.

Prošle nedelje je sud odbacio Džonsovu poslednju žalbu, što je značilo da je odluka o tome da li će mu život biti pošteđen pala isključivo na guvernera.

Prethodno je Odbor za pomilovanje i uslovni otpust Oklahome preporučio Štitu da Džonsu ublaži kaznu.

Džulijus Džons je imao 19 godina kada je uhapšen zbog ubistva biznismena iz Oklahome Pola Hauela 1999. i osuđen na smrt 2002. Sada već 41-godišnjak veći deo svog života proveo je iza rešetaka, boreći se da spase svoj život i dokaže da nije počinio ubistvo za koje je osuđen.

Pre hapšenja bio je srednjoškolski šampion u košarci i stipendista Univerziteta u Oklahomi.

Njegov život menja se iz korena nakon što je Hauel (45) ubijen na prilazu porodičnoj kući, tokom krađe njegovog automobila u luksuznom predgrađu Edmondu.

Jedini očevidac ubistva bila je Hauelova sestra, koja nije mogla da identifikuje lik ubice, jer mu je lice bilo prekriveno. Ubicu je tada opisala kao mladog crnca koji je nosio crvenu bandanu, belu košulju i čarapu ili kapicu.

Julius Jones is an innocent man. He is a man of faith and a 2x author who deserves a life outside of prison, however he is hours away from execution.



To help save Julius visit: https://t.co/S7mYeLo7J6

Call: 405-777-7840

RTusing #JusticeForJulius https://t.co/ipC3NGIT5G pic.twitter.com/mMn6n9xvQX