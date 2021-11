PRIČA ZA NEVERICU! Planinar naišao na potok koji MIRIŠE NA PIVO, pozadina priče SVE OSTAVILA U ŠOKU! (VIDEO)

Kada je osetio oštar miris alkohola planinar je kontaktirao Kerola Koksa, lokalnog aktivistu i advokata koji vodi neprofitnu organizaciju "EnviroWatch", pošto je pomislio da je u pitanju zagađenost vode.

Koks je sa još nekoliko kolega primetio da se određena tečnost uliva u potok niz liticu pored, odmah uz jednog od najvećih distributera alkohola i pića na ostrvima.

Koks je prijavio slučaj vladinim zvaničnicima, koji su utvrdili da je izvor zagađenja Paradise Beverages.

Hawaii: A hiker stumbled across a stream that reeked of beer. The alcohol content was 1.2%, tests found. Via ⁦ @washingtonpost ⁩ https://t.co/tXOzqyrqMO

Kompanija sarađuje na slučaju

Kompanija sarađuje na celom slučaju, jer je moguće da na neki način alkohol iz njihovih prostorija odlazi u obližnje vodotokove.

Rekao je i da su takve stvari "uobičajene" na Havajima, a da je u prošlosti viđao potoke kontaminirane bojom i cementom.

- Postoji nedostatak poštovanja prema zemljištu i vodi, Havaji su ekološki krhki, malo je preostalih močvara - dodao je Koks.

Booze cruise? #Hawaii River Stinks of #Alcohol - turns out to be... alcohol

Residents on the island of Oahu have alerted authorities to a river which allegedly smelled like beer and when tested turned out to be a home-brew stream of 1.2% alcoholic.

