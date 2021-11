DA LI JE ONA LOŠ RODITELJ? Odvela sina (6) u salon da nalakira nokte: Reakcije ljudi na mrežama će vas iznenaditi

One je šestogodišnjaku zakazala termin i odvela ga u salon za manikir.

Kada je reč o roditeljstvu, ne postoji ispravan ili neispravan način. Svaki roditelj određuje kako će vaspitavati i gajiti svoje dete i samo oni i imaju pravo na to.

Jasno je da ne postoji vodič za idealnog roditelja i da svako ko ima decu misli da je njegov način odgajanja onaj pravi. Jedna od njih je i mlada mama koja se našla u centru pažnje zbog toga što je svom sinu ispunila malo neobičnu želju - da ga odvede kod manikira da nalakira nokte.

Influenserka Kejtlin vrlo je otvorena kada su njene metode vaspitanja u pitanju i rado ih deli na društvenoj mreži Instagram. Ona je, po sopstvenom priznanju, svojoj deci od šest i osam godina, objasnila zašto ponekada sa njihovim ocem konzumira marihuanu.

Kako kaže, budući da se bori sa anksioznim poremećajem još od detinjstva, veruje da joj to pomaže za njeno mentalno zdravlje.

Zbog ovoga je bila na meti oštrih kritika ljudi na društvenim mrežama. Ipak, neočekivano za to što je sina (6) podržala u želji da nalakira nokte, Kejtlin je uglavnom dobila podršku.

Kejtlin je šestogodišnjaku zakazala termin i odvela ga u salon za manikir.

- Bio je toliko uzbuđen, jedva je dočekao svoj termin - rekla je ona u videu koji je podelila na Instagramu.

Ispod njene objave teško je pronaći kritiku, uglavnom su reči podrške, a druge mame podelile su i svoja iskustva.

- Moj sin lakira nokte još od svoje pete godine, ni tada ga nije zanimalo šta će ko reći. Ovako ih učimo da vole sebe, samo napred - napisala je jedna mama.

- Koliko je srećan, ovaj video me je baš raznežio - dodala je druga, dok je treća mama napisala da njen muž redovno lakira nokte njihovom sinu.

- Moj muž lakira nokte našem sinu još od kada je on imao dve godine. On to prosto obožava - napisala je ona.

