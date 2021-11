TALIBANI TRAŽE DA TELEVIZIJE NE PRIKAZUJU SERIJE U KOJIMA GLUME ŽENE: Ovo nisu propisi, već verske smernice!

"Televizije treba da izbegavaju prikazivanje feljtona i romantičnih serija u kojima se pojavljuju žene", navodi se u dokumentu ministarstva medijima.

Istovremeno, od novinarki se traži da na televiziji nose "islamski veo", ne navodeći da li se radi o marami koju žene inače nose na avganistanskoj televiziji, ili o velu koji im pokriva većinu lica.

I didn't read about banning women from TV in the Quran...



The Taliban are disciples of male chauvinism, not Allah.



They have #Afghans in the shackles of slavery.#SanctionPakistan

You break it. You pay for it.