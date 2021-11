FILMSKA PLJAČKA U KALIFORNIJI: Blokirali ulicu sa 25 vozila, pa sa skijaškim maskama upali u prodavnicu (VIDEO)

Portparol policijske uprave Volnat Krika, kalifonijskog grada koji pripada zalivu San Franciska, rekao je za NBC njuz da je oko 80 osoba učestvovalo u pljački prodavnice lanca "Nordstrom". Policija je zasad uhapsila dvojicu.

Pljačka, po rečima očevidaca, nije trajala više od minuta, a osumnjičeni su na mesto događaja došli u 25 automobila, blokirajući ulicu tokom incidenta.

#Breaking About 25 cars just blocked the street and rushed into the Walnut Creek Nordstrom making off with goods before getting in cars snd speeding away. At least two people arrested at gunpoint. pic.twitter.com/AG3R94M9L3