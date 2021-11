HTELA DA SE REŠI BIVŠEG MUŽA: Amerikanka našla sajt 'UNAJMI UBICU', a sada je čeka 9 godina robije!

52-godišnja žena, Vendi Lin Vejn iz Južnog Rokforda, koristila je lažnu veb stranicu „Rent-A-Hitman” da pokuša da naruči ubistvo svog bivšeg muža 17. jula 2020. godine, navodi se u saopštenju policije države Mičigen.

Vejnova je kontaktirala veb lokaciju, koja tvrdi da nudi ubice da „reši probleme,“ pod lažnim imenom, ali je dala druge stvarne informacije na kraju svog „zahteva za uslugu“, što je navelo vlasnika veb stranice da kontaktira MSP, navodi se u saopštenju.

Vlasnica veb stranice bila je zabrinuta da Vejnova možda pokušava da ubije svog bivšeg muža jer ga je navela kao metu svojih problema.

Wendy Lynn Wein thought that a website called 'Rent-a-Hitman' was a good place to find someone to kill her ex-husband.

