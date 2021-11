KARANTIN ZA 3.000 LJUDI NA LA PALMI! Strahuje se od toksičnih vulkanskih gasova!

Prema kriznom planu za vulkane na Kanarima (PEVOLCA) "naređuje se uvođenje karantina" za stanovnike primorskih opština i sela u blizini mesta gde se lava kaskadno spušta u more u velikom oblaku belog dima, napisale su ostrvske službe za vanredne situacije na Tviteru.

Karantin se uvodi zbog "mogućeg isparavanja štetnih gasova", dodaje se u saopštenju.

Odlukom je obuhvaćeno "oko 3.000 ljudi", dodao je Migel Anhel Morkuende, tehnički direktor kompanije PEVOLCA, na konferenciji za novinare.

Authorities on the Spanish island of La Palma ordered residents of three coastal towns to stay indoors after a new stream of lava crashed into the ocean, sending thick clouds of potentially toxic gases high into the sky https://t.co/MPRIxlxy8A pic.twitter.com/0CneeyTpWM