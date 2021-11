Isplivao snimak hapšenja osumnjičenog za KRVOPROLIĆE NA BOŽIĆNOJ PARADI: Automobil uleteo među ljude tokom božićne parade, PETORO MRTVIH

Incident se dogodio u nedelju, a šef policije tog grada Den Tomson je rekao da je osoba koja se smatra odgovornom u pritvoru, dok je vozilo, nakon incidenta, pronađeno na 32 kilometara zapadno od Milvokija.

Na snimku koji je objavio NBC može se videti kako osumnjičeni stoji na tremu svoje kuće i kada je video policiju podiže ruke i predaje se.

Here is Darrell Brooks, the terrorist that ran over children during the Christmas parade in Waukesha, Wisconsin in a Ford Escape. Also, check out his court records... pic.twitter.com/5cMdy47XxQ

Kako je preneo ABC Bruks koji je automobilom ubio petoro ljudi na Božićnoj paradi u predgrađu Milvokija nije terorista nego kriminalac koji je pokušao da pobegne od policije zbog drugog kaznenog dela.

