PO NJEMU BI MOGAO DA SE SNIMI FILM! Pomoću crne magije OJADIO banke, a za nedelo nije odgovarao NI DANA!

Prevare koje ciljaju lakoverne i one koji veruju u magiju rasprostranjene su širom sveta, ali ona koju je izveo biznismen iz malog sela u Maliju ostala je zabeležena kao najveća u istoriji modernog bankarskog sveta.

Jednog avgustovskog dana 1995. čovek po imenu Futanga Babani Sisoko ušao je u sedište Islamske banke u Dubaiju i zatražio zajam za kupovinu automobila. Menadžer se složio, a Sisoko ga je pozvao kući na večeru. Bio je to uvod u jednu od najvećih prevara gotovo sa filmskim razvojem priče.

Tokom večere, Sisoko je svom gostu izneo zapanjujuće tvrdnje. Rekao je menadžeru banke Muhamedu Ajubi da ima magične moći pomoću kojih je mogao da uzme sumu novca i udvostruči je. Pozvao je svog prijatelja iz Emirata da dođe ponovo, i da donese nešto novca.

Iako crnu magiju islam osuđuje kao bogohuljenje, verovanje u nju je široko rasprostranjeno, a Ajuba je prihvatio izazov ovog živopisnog i misterioznog biznismena iz zabačenog sela u Maliju.

Kada je sledeći put došao u Sisokinu kuću, ponevši novac, iz jedne sobe je izleteo čovek govoreći da ga je duh - džin - upravo napao. Upozorio je Ajuba da ne ljuti džina, iz straha da mu se novac neće udvostručiti. Tako je Ajub ostavio svoj novac u magičnoj sobi i čekao.

Rekao je da je video svetla i dim. Čuo je glasove duhova. Onda je zavladala tišina.

Novac se zaista udvostručio.

Ajub je bio oduševljen - i pljačka je mogla da počne.

"Verovao je da je to crna magija - da gospodin Sisoko može da udvostruči novac", kaže Alan Fajn, advokat iz Majamija kojeg je banka kasnije angažovala da istraži zločin.

"Tako je poslao novac Sisoku - novac banke - i očekivao je da će mu se vratiti u dvostrukom iznosu."



Između 1995. i 1998. godine, Ajub je izvršio 183 transfera na Sisokove račune širom sveta. Sisoko je takođe imao velike račune za kreditne kartice, koji su bili "teški" milione dolara, koje bi Ajub pokrivao.

Već 1998. godine u Dubaiju su počele glasine da je banka u nevolji. Kada su novine objavile da banka ima problema sa gotovinom, gomile ljudi su se okupile napolju, čekajući da podignu svoj novac.

Vlasti Dubaija su se umešale i umanjile krizu. Oni su to nazvali "malom poteškoćom koja nije dovela do finansijskih gubitaka ni na ulaganjima banke ni na računima klijenata".

Međutim, ovo nije bila istina.

"Ljudi koji su bili vlasnici banke pretrpeli su ogroman, ogroman udarac. To nije bilo pokriveno osiguranjem", kaže Fajn. "Banka je spasena jer je vlada uskočila da pomogne. Ali oni su se odrekli mnogo svog kapitala u banci da bi se to dogodilo."

A gde je bio Futanga Babani Sisoko? U to vreme je bio već daleko.

Jedna od posebnih "lepota" njegove prevare bila je u tome što nije morao da bude u Dubaiju da bi nastavio da prima novac.

U novembru 1995. godine, samo nekoliko nedelja nakon što je izveo performans crne magije za Muhameda Ajubu, Sisoko je posetio drugu banku u Njujorku i uradio nešto mnogo više i konkretnije od otvaranja računa.

"Jednog dana je ušao u Sitibank, bez zakazanog sastanka, prišao je blagajnici i na kraju se oženio njom“, kaže Alan Fajn.

"I postoje razlozi za verovanje da je ona učinila njegov odnos sa Sitibankom ugodnijim, a on je na kraju otvorio račun preko kojeg je, kako se navodi, više od 100 miliona dolara prebačeno u Sjedinjene Države.

U stvari, prema slučaju koji je pokrenula Islamska banka Dubaija (DIB) protiv Sitibanke, "zadužila više od 151 milion dolara sa korespondentnog računa DIB-a bez odgovarajućeg ovlašćenja". Slučaj je kasnije odbačen.

Sisoko je svojoj novoj supruzi platio više od pola miliona dolara za njenu pomoć.

"Ne znam pod kojim pravnim režimom ju je oženio, ali ju je nazivao ženom, a ona je verovala da to i jeste" kaže Fajn.

"Shvatila je da ima mnogo drugih žena. Neke iz Afrike, neke iz Majamija, neke iz Njujorka."

Uz priliv novca banke, Sisoko je mogao da ostvari svoj san o otvaranju avio kompanije u Zapadnoj Africi. Kupio je polovni Hoker-Sideli 125 i par starih Boinga 727. Ovo je bilo "rađenje" Er Dabije, nazvanog po njegovom selu u Maliju.

Međutim, u julu 1996. godine, Sisoko je napravio ozbiljnu grešku kada je pokušao da kupi dva helikoptera Hjui iz Vijetnamskog rata, i to nikad objašnjenih razloga.

"Njegovo objašnjenje je bilo da je želeo da ih pretvori u helikoptere Hitne pomoći. Ali helikopteri koje je pikirao bili su prilično veliki, nisu bili ona vrsta kakve vidite lete tamo-amo do bolnica u Sjedinjenim Državama", kaže Fajn.

Pošto su mogli da se preurede kao borbeni, helikopterima je bila potrebna posebna izvozna dozvola. Sisokovi ljudi pokušali su da ubrzaju stvari nudeći mito od 30.000 dolara cariniku. Umesto toga, doveli su do sopstvenog hapšenja. I Interpol je izdao nalog za Sisokovo hapšenje. Uhvaćen je u Ženevi, gde je otišao da otvori drugi bankovni račun.

Tom Spenser, advokat iz Majamija od koga je zatraženo da zastupa Sisoka, prilično se dobro seća njihovog susreta u zatvoru Šamp-Dolon u Ženevi.

"Razgovarao sam sa upravnikom zatvora, koji me je pitao da li će Sisoko biti izručen u SAD ili ne“, kaže Spenser.

"Rekao sam 'Pa, znaš, videćemo.' A on je rekao: 'Pa, molim vas, odložite što je duže moguće.' A ja sam rekao, Zašto? na šta je on odgovorio 'Zato što svake noći doleću fantastični obroci iz Pariza, za nas.' I to je bio moj prvi bizaran susret sa Sisokom."

Sisoko je brzo izručen SAD, gde je počeo da mobiliše uticajne pristalice.

Spremnost diplomata da garantuju za Sisoka šokirala je sudiju koji je predsedavao njegovom saslušanjem o kauciji. I Tom Spenser je bio zapanjen kada je bivši američki senator, Birč Bej, objavio da se pridružuje Sisokovom timu odbrane.

"Pa, morate se zapitati, zašto bi se neko umešao u odbranu stranog državljanina koji nema vidljivu važnost za SAD?“ kaže Fino. "Ne znam odgovor na pitanje. Ali je zanimljivo postaviti ga."



Američka vlada je htela da se Sisoko zadrži u pritvoru, ali je određena kaucija od 20 miliona dolara, što je tada bio rekord na Floridi.

The playboy who got away with $242m – using ‘black magic’. Even Hushpuppi still get master abeg.https://t.co/oSF5zAKIRl — Adebayo SALAMI 🇳🇬 (@Le_Stylo) 30. јун 2020.

Zatim je krenuo u provod.

Njegov odbrambeni tim je nagrađen automobilima Mercedes ili Jaguar, i to je bio samo početak.

Sisoko je samo u jednoj zlatari potrošio pola miliona dolara, podseća Fajn, i stotine hiljada u drugim. U jednoj prodavnici muške odeće potrošio je više od 150.000 dolara.

"Ušao bi i kupio dva, tri, četiri automobila u isto vreme, vratio se ponovo nedelju dana kasnije ponovio kupovinu. Jednostavno, novac je bio kao vetar", kaže prodavac automobila Ronil Dufren.

On je izračunao da je Sisoku prodao ukupno između 30 i 35 automobila.

Sisoko je postao slavna ličnost Majamija. Već je imao nekoliko žena, ali to ga nije sprečilo da se ponovo oženi - i da ih smesti u neki od 23 stana koja je iznajmio u gradu.

"'Plejboj' je prava reč kija ga opisuje. Bio je veoma elegantan i zgodan. Oblačio se u velikom stilu, i trošio brdo novca" kaže Sisokin rođak Makan Musa.

Sisoko je takođe davao velike sume u dobrotvorne svrhe. Njegovo suđenje se približavalo, a on je znao koliko znači dobar publicitet. U jednom slučaju kojem je svedočio njegov rođak, dao je 413.000 dolara srednjoškolskom bendu kojem je bio potreban novac da otputuje u Njujork na paradu za Dan zahvalnosti.

Njegov drugi advokat, prof. H. T. Smit, seća se da se četvrtkom vozio okolo dajući novac beskućnicima.

"Razmišljao sam, da li je ovo neki moderni Robin Hud? Zašto bi krao novac i davao ga? Nema nikakvog smisla", kaže on.

"Majami Herald je napravio priču o njemu neposredno nakon što je otišao, i pominjalo se da je dao oko 14 miliona dolara. Bio je ovde samo 10 meseci. To je više od milion dolara mesečno“.

Alan Fajn je ipak imao rezervisanije mišljenje.

"Dosta od onoga što je uradio bilo je za imidž i za održavanje uverenja da je veoma moćan čovek i neverovatno bogat. On bi davao novac, ali... koliko znam, to nikada nije urađeno tako da nije dobio publicitet za to."

Uprkos ovom PR-u, kada je Sisokoov slučaj došao na sud, on je zanemario savet svojih advokata i izjasnio se krivim.

Možda je računao da će to izazvati manje pitanja o njegovim finansijama.

Kazna je bila 43 dana zatvora i 250.000 dolara novčane kazne - platila je, naravno, Islamska banka Dubaija, iako bez njenog znanja.

Nakon što je odslužio samo polovinu ove kazne, pušten je prevremeno na slobodu u zamenu za isplatu od milion dolara skloništu za beskućnike. Ostatak je trebalo da odsluži u kućnom pritvoru u Maliju.

Umesto toga, vratio se kući gde je dočekan kao heroj.



Otprilike u to vreme su revizori Islamske banke Dubaija počeli da primećuju da nešto nije u redu. Ajub je postajao nervozan, a Sisoko je prestao da odgovara na njegove pozive.

Na kraju je sve priznao kolegi, koji ga je pitao koliko novca nedostaje. Bilo ga je sramota da kaže, pa je Ajub iznos napisao na komadu papira - 890 miliona dirhama, što je bilo oko 242 miliona dolara.

Proglašen je krivim za prevaru i osuđen na tri godine zatvora. Priča se da je takođe bio primoran da se podvrgne egzorcizmu, da bi ga izlečili od verovanja u crnu magiju.

Sisoko se nikada nije suočio sa pravdom. U njegovom odsustvu, sud u Dubaiju ga je osudio na tri godine zbog prevare i bavljenja magijom. Interpol je raspisao poternicu na kojoj je i dalje bio.

Novinar BBC je pronašao transkripte sa drugih suđenja na kojima se Sisoko nije pojavio, uključujući i jedno u Parizu. Njegov advokat je tvrdio da je on bio žrtveni jarac za Ajubove akcije i da je novac banke otišao negde drugde, ali sud tu priču nije progutao i osudio ga je za pranje novca.

Sisoko je 12 godina, između 2002. i 2014. godine, bio član parlamenta u Maliju, čime je dobio imunitet od krivičnog gonjenja. Kada je prestao da bude poslanik štitila ga je činjenica da Mali nema ugovor o ekstradiciji ni sa jednom drugom državom.

Babani Sisoko umro je u martu ove godine.

Novinarka BBC je uspela da ga pronađe u Maliju 2018. godine i uradi priču s njim. Najpre je, kako kaže, o njemu je imao šta da kaže njegov krojač, zlatar sa pijace, čak i vozač. Opisivali su ga kao nekog ko je voleo da daje poklone i nagrađuje kada je zadovoljan uslugom.

U unutrašnjosti Malija, u blizini njegovog rodnog sela, nakon duge vožnje Brižit Šefer je došla do njegove kuće.



"Odjednom, okružen naoružanim stražarima, eto ga. Babani Sisoko, lično, sada ima možda 70 godina. Pristao je na intervju. Atmosfera je bila nervozna i pomalo nadrealna. Počeo je tako što mi je pričao o svom dolasku na svet" rekla je tada novinarka.

"Zovem se Sisoko Futanga Dit Babani. Znate, na dan mog rođenja sva sela su izgorela. Vatra je divljala i skakala. Nekada je okolo bilo mnogo žbunja."

Zatim je govorio o svojim naporima da obnovi selo, započetom 1985. godine, i o novcu koji je zaradio. U jednom trenutku je "vredeo" 400 miliona dolara, rekao je.

Na kraju sam pitala za 242 miliona dolara koje je dobio od Islamske banke Dubaija.

"Gospođo, ovih 242 miliona dolara, ovo je pomalo luda priča. Gospoda iz banke treba da objasne kako su izgubili sav taj novac. Mislim na 242 miliona dolara. Čujte, kako je taj novac mogao da ode iz banke na način na koji je otišao? Problem. Nije samo ovaj čovek (Ajub) taj koji odobrava transfere. Kada banka odobrava prenos novca, to ne radi samo jedna osoba. Nekoliko ljudi to mora da uradi."

Ukazala sam mu da je Mohamed Ajub na suđenju tvrdio da ga je Sisoko začarao.

"Gospodin o kome govorite, video sam ga i upoznao ga“, rekao je, ali je pljačku porekao.

"Jedini kontakt koji sam imao sa njim je bio kada sam otišao da kupim auto. Banka mi ga je kupila i ja sam otplatio kredit. Bio je to japanski auto."

Da li je kontrolisao ljude pomoću crne magije?

"Gospođo, da čovek ima takvu moć, zašto bi radio? Ako imate takvu moć možete da ostanete gde jeste i opljačkate sve banke sveta. U Sjedinjenim Državama, Francuskoj, Nemačkoj, svuda. Čak i ovde u Africi. Možete opljačkati sve banke koje želite."

Pitala sam ga da li je još bogat. Njegov odgovor je bio grub.

"Ne, nisam više bogat. Ja sam siromašan."

Prkoseći Interpolu, Sisoko je proveo više od neverovatnih 22 godine u bekstvu, čak i ako je potrošio sav novac i nikada nije mogao da napusti Mali.

Nikada nije proveo dan u zatvoru zbog pljačke banke pomoću "crnoe magije".

Autor: