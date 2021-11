ODMAH ĆE SE SUOČITI SA KRIZOM! Švedska dobila prvu premijerku u istoriji zemlje!

Bivša ministarka finansija Anderson odmah će se suočiti sa krizom pošto vladin predlog budžeta verovatno neće biti usvojen kasnije u sredu.

This is Magdalena Andersson, Sweden's first female prime minister, as of today. She succeeds Stefan Löfven both as prime minister of Sweden and party leader for the Social Democrats. Magdalena Andersson is preceded by 33 men on the prime minister's post. pic.twitter.com/mbKOV9tXBy