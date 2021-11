'NIKO ME NE VOLI' Tužna sudbina mališana kog su otac i maćeha PRETUKLI NASMRT

Prema zvaničnim podacima dečak je preminuo od teških povreda glave koje je zadobio zbog udaranja o tupu podlogu Arthur Labinjo-Hughes.

Tomas Hjuz i Ema Tastin iz Širlija optuženi su za ubistvo njegovog šestogodišnjeg sina Artura. U međuvremenu se pojavio audio snimak, koji je nastao nekoliko sati pre ubistva, a na kom se čuje dečak kako plače i govori da ga niko ne voli.

Na suđenju je saopšteno da je dečak imao tešku povredu glave i da je bio podvrgnut raznim mučenjima poput izgladnjivanja, primoravanja da stoji više od 14 sati, a trovan je i solju.

Prema zvaničnim podacima dečak je preminuo od teških povreda glave koje je zadobio zbog udaranja o tupu podlogu.

Potresni snimak dečaka prikazan je juče na suđenju, a na njemu se vidi kako se dečak muči da pomeri jastuk i posteljinu sa motivima omiljenog crtaća, nakon što je primoran da više od pet dana spava na podu dnevne sobe.

Na audio snimcima koje je objavila policija Vest Midlendsa, čuje se kako Artur plače i ponavlja da ga niko ne voli i da niko ne želi da ga nahrani.

Tomas i Ema sve vreme poriču da su krivi za mučenje i brutalno ubistvo dečaka, prenosi Independent.

Arturov ujak rekao je prilikom svedočenja prošlog meseca da se dečak rasplakao kada ga je otac jednom prilikom gurnuo uza zid i rekao mu da je ružan.

- Rekao mu je da ga majka ne voli i da ga je napustila. On je zatim počeo da plače i govorio je da ga niko nikada nije voleo - rekao je ujak.

Ema je navodno svaki put Tomasu kada izađe iz kuće slala glasovne poruke kako ne može da izdrži njegovo plakanje, a on joj je odgovarao da će mu iskopati grob i skinuti vilicu, rečeno je porotnicima na suđenju.

Dečakov otac je priznao da je više puta pritiskao dečakov vrat na 10 ili 15 sekundi kako bi ga disciplinovao.

- Niko od njih dvoje ne može da opravda ono što su uradili. Artur je bio bespomoćno dete koje je u potpunosti zavisilo od njih. On je za njih bio meta za ismejavanje, zlostavljanje i mučenje, a sve to je osmišljeno kako bi mu se nanela velika patnja iz do sada nejasnih razloga - rekao je tužilac.

Artur je preminuo 17. juna ove godine kada su mu na intenzivnoj nezi dečje bolnice u Birmingemu isključeni aparati koji su ga održavali u životu.