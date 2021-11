'JOŠ SAM ŽIV!' Papa Franja se našalio sa Makronom, posle ovog pitanja!

Videosnimak susreta koju je vatikanska služba objavila pokazuje da je sat vremena dug sastanak bio vrlo prijateljski i da su se obojica smejali.

Kad je predsednik seo za papin radni sto i pitao kako teku stvari, Franjo je na italijanskom odgovorio "Još sam živ" pa zatim dodao "izvrsno", no nije jasno odnosi li se taj prilog na isto pitanje.

Papa Franja je u julu bio 11 dana u bolnici gde mu je uklonjen deo debelog creva i bila je to njegova prva hospitalizacija otkako je izabran za Papu 2013.

Vatikan u saopštenju nije naveo sadržaj privatnog razgovora Pape i Makrona, no vatikanski diplomati su posle rekli da je bilo reči o klimatskim promenama, Libanu, Bliskom istoku, Africi te skorašnjem predsedavanju Francuske Evropskom unijom.

