MAJKA POGINULA ŠTITEĆI DETE OD OLUJE Stravično nevreme u Turskoj odnelo šest života! (FOTO, VIDEO)

Dve žene su poginule u istanbulskim četvrtima Esenjurt i Sultangazi, dok je građevinski radnik poginuo kada je na njega pao zid u severnoj provinciji Zonguldak. Jedna osoba poginula je u Kocaeli dok je pokušavala da ojača krov na kući, dok su snažni vetrovi lomili crev i bacali ga na ulicu.

Poginula je i jedna majka dok je pokušavala da zaštiti sina u Esenjurtu. Njih dvoje su navodno bili zatrpani ispod srušenog krova, preneo je TRT. Žena je preminula na licu mesta, dok se dečak nalazi u bolnici.

Four people, including a foreign national, were killed and 19 others hurt in Istanbul due to extreme winds across Turkey's biggest city and its surrounding regions, the governor's office said https://t.co/GF6Ujez6CJ pic.twitter.com/squlwiTC5t