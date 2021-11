EL ČAPOVA ŽENA OSUĐENA NA 3 GODINE: Ema je pomagala mužu, čuvenom NARKO-BOSU u izgradnji imeprije vredne MILIJARDE dolara!

Ema Koronel Aispuro takođe je pomogla mužu da planira dramatično bekstvo kroz tunel iskopan ispod zatvora u Meksiku 2015. godine tako što mu je prokrijumčarila GPS sat, rekli su tužioci na ročištu u saveznom sudu u Vašingtonu. To je pomoglo onima koji su kopali tunel da utvrde lokaciju i da stignu do njega. On je ponovo uhvaćen naredne godine.

Tužioci su tražili četiri godine zatvora, ali američki sudija joj je odredio manje navodeći da je njena uloga bila samo delić mnogo veće organizacije.

Advokati odbrane takođe su ukazali da je ona imala 17 godina kada je srela Guzmana i da se udala za njega kada je imala 18 godina. To je sve počelo kada je ona bila maloletnica podložna uticajima udata za moćnog čoveka starijeg od nje više od trideset godina, rekao je jedan od advokata.

