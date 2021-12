UBIJEN MLADI SPORTISTA (23): Njegova majka se bori za život! Otac osumnjičen za SVIREPI ZLOČIN u Americi

Otac mladog sportiste uhapšen je zbog sumnje da je ubio sina, dok je majka nesrećnog fudbalera prebačena u bolnicu sa teškim telesnim povredama.

Otiisu Liju Andersonu, ocu ubijenog mladića, određen je pritvor do 20. decembra, kada će izaći pred sudiju i suočiti se sa jezivim optužbama za ubistvo i pokušaj ubistva.

Otis Anderson je pohađao Univerzitet Centralna Florida i igrao je na poziciji raning beka.

Poslednjih meseci mladić je trenirao sa NFL timom Los Anđeles Rems i pokušavao je da se izbori za mesto u najjačoj ligi sveta.

Njegova tragična smrt potresla je čitavu Floridu. Od talentovanog sportiste opraštaju se saigrači, treneri, prijatelji, profesori, navijači. Otis je bio jedan od omiljenih igrača u timu.

Heart broken to hear of Otis’ passing. Had the pleasure of meeting him in the Spring and I know he was beloved by his teammates and Knight Nation. Gone way too soon. https://t.co/Dyx83l07vp