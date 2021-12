Deset pitanja za Ameriku – o demokratiji: Kina secira politiku SAD

Uoči Samita za demokratiju, kineski Institut za finansijske studije Čungjang Univerziteta Renmin, objavio je izveštaj u kojem postavlja deset pitanja o demokratiji u SAD, uz ocenu da američka demokratija radi samo za manjinu koja vlada nad većinom.

U izveštaju od 70 strana pod naslovom „Deset pitanja za američku demokratiju“, konstatuje se da je poslednjih godina postepenom transformacijom američkog političkog ponašanja, sve više prisutna situacija da nekolicina ljudi preuzima vlast i odlučuje o rezultatima glasanja, što pokreće pitanje da li se za današnju demokratiju u Americi može reći da predstavlja vladavinu naroda.

Analizirajući praktično funkcionisanje američke politike, u izveštaju se kaže da je moć više sklona da služi nekolicini bogatih ljudi sa kapitalom nego da služi interesima većine birača.

S tim u vezi navedena je i izjava Pola Krugmana, dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju koji je ukazao da je pravac vladine politike često suprotan interesima radničke klase.

„Amerika je manje demokratija, a više oligarhija nego što mislimo“, citira se Krugman.

U izveštaju se, između ostalog, razmatra i pitanje zaštite ljudskih prava koje se uzima kao jedno od glavnih razloga za promovisanje američke demokratije u inostranstvu.

Kako se ocenjuje, SAD su proteklih godina koristile demokratiju kao izgovor da dopuste kršenja ljudskih prava i dezintegraciju sopstvenog društva, dok su na spoljnom planu to koristile da održe hegemoniju, mešaju se u unutrašnja pitanja drugih zemalja i podriju međunarodni poredak, preneo je portal „CGTN“.

U zaključku izveštaja navodi se ocena političkog komentatora Roberta Kagana, koji je u u septembru u autorskom tekstu za „Vašington post“ napisao:

„SAD se kreću ka najvećoj političkoj i ustavnoj krizi od građanskog rata, sa šansom da u narednih tri do četiri godine dođe do masovnog nasilja, sloma federalne vlasti i podele zemlje na sukobljene crvene i plave enklave“.

Zaključuje se da američka politička praksa čini američku demokratiju „manjinskom, novcem kontrolisanom demokratijom, korumpiranom demokratijom, rušiteljem demokratije, svetskim nasilnikom“.

„Pozivamo američku vladu da postavi sebi ovih 10 pitanja kada bude držala takozvani Samit demokratije:

1.Da li je američka demokratija demokratija većine ili manjine?

2.Da li obezbeđuje ravnotežu ili vodi ka zloupotrebi vlasti?

3.Da li poboljšava blagostanje ljudi ili produbljuje njihovu patnju?

4.Da li brani slobodu ili je ometa?

5.Štiti li ljudska prava ili ih krši?

6.Promoviše jedinstvo ili dovodi do raskola?

7.Ostvaruje snove ili stvara noćne more?

8.Unapređuje vladavinu ili dovodi do sistematskih neuspeha?

9.Donosi razvoj i prosperitet drugim zemljama ili katastrofu i previranja.

10.Održava svetski mir i razvoj ili podriva međunarodni poredak?“, stoji na kraju zaključka izveštaja kineskog instituta.