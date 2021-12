PAPA DOŽIVEO JOŠ JEDAN PEH U GRČKOJ: Oborio ga vetar ili se sapleo?!

Neki izveštaji sugerišu da bi on čak mogao da se povuče kao njegov prethodnik papa Benedikt 16. Međutim, pontifik je odbacio te spekulacije, rekavši da je dobrog zdravlja i da živi "potpuno normalnim životom" nakon operacije.

Papa Franja sapleo se je na stepenicima dok se ukrcavao u avion u Grčkoj. Na snimku objavljenom na internetu vidi se 84-godišnjak kako se penje uz stepenice i zatim usporava pre nego što izgubi oslonac.

The Pope loses his footing as he ascends the steps to the plane after his trip to the nearby neighbouring countries.



