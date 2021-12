ZAPREPAŠĆUJUĆE: Oluja ostavila hiljade ljudi bez struje u Irskoj i Britaniji! (VIDEO)

Udari vetra dostizali su i 130 kilometara na sat, a britanski metereološki zavod izdao je upozorenje. Palo je do 20 cm snega, a objavljeno je upozorenje na tornado.

Oluja je praćena jakom kišom i snegom koji je već pokrio Severozapad Irske

Nacionalna meteorološka služba saopštila je da bi oluja mogla da predstavlja opasnost po život u naredna dva dana.

Incredible footage captured by lighthouse keeper Ronnie O’Driscoll at #fastnet lighthouse… #stormbarra pic.twitter.com/TIFMR7I7vY

Metereolozi su Baru i zvanično ocenili kao "vremensku bombu", odnosno "eksplozivnu ciklogenezu", što oznažava velik pad pritiska vazduha, najmanje 24 milibara u 24 sata.

Dawn Ross heading for Castletownbere earlier. #StormBarra pic.twitter.com/3dRreiy7pN

Bara spustila pritisak dvostruko više -. sa 1017 mb, koliko je iznosio u ponedeljak u 6 ujutro po lokalnom vremenu, na svega 961 u utorak.

"I've never felt so alive!!!" Some wheelie bin, Navan. #StormBarra pic.twitter.com/AxIYJ56ocO