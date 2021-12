JEZIVE SLIKE NESREĆE U INDIJI! Srušio se helikopter visokih vojnih zvaničnika, u njemu i načelnik Generalštaba (FOTO,VIDEO)

Helikopter indijske vojske kojim su putovali visoki vojni zvaničnici srušio se u indijskoj saveznoj državi Tamil Naduu. Tri osobe su spasene, dok se za ostalima traga.

An Army #Helicopter crash near Upper Coonoor #TheNilgiris #TamilNadu ...Local police say chopper was carrying a senior Army officer.... Cause of crash under investigation. pic.twitter.com/xoKYPiqYPP

NDTV navodi da je u helikopteru bilo ukupno 14 osoba, uključujući načelnika Genaralštaba Vojske Indije generala Bipina Ravata, njegovu suprugu, obezbeđenje i pilote indijskih vazduhoplovnih snaga.

Policija je saopštila da su sve tri spasene osobe teško povređene.

Prema prvim, nepotvrđenim informacijama stradale su dve osobe.

Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper.



(Pics Source: Locals involved in search and rescue operation) pic.twitter.com/miALr88sm1