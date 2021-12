UMIRE SE ZA MANJE OD MINUT! Pogledajte kako izgleda KAPSULA ZA EUTANAZIJU odobrena u Švajcarskoj

Kapsule "Sarko", koje je dizajnirao dr Filip Ničke poznat i kao "australijski doktor smrt", prošle su pravni pregled i od sada se mogu koristiti u Švajcarskoj. Nastale su 3D štampanjem, a njihova primena bi u Švajcarskoj mogla da počne već 2022.

Kako navodi Index.hr, kapsule mogu da osiguraju mirnu smrt, a čitav proces traje manje od jedne minute.

A #EUTHANASIA capsule has been given legal clearance for use in Switzerland. The Sarco machine is 3D printed and can be operated with just eye movement. It uses nitrogen to drop oxygen levels, causing death in less than a minute. It's expected to be ready for use in 2022. pic.twitter.com/HmTw0VoLx9