OVO JE PRVI I JEDINI INTERVJU ROĐENE SESTRE ADOLFA HITLERA! Detalji koje je otkrila šokirali su ceo svet! (VIDEO)

Nakon Drugog svetskog rata mnogi su se predstavljali kao bliži i dalji rođaci Adolfa Hitlera. Ipak, istina je bila da je od cele najbliže familije nemačkog diktatora živa bila samo ova žena. Godine 1959. prvi i jedini put je govorila za medije i tom prilikom otkrila kako je bilo odrastati pored Hitlera.

Paula Hitler, nekad zvana i Paula Vulf bila je mlađa sestra nemačkog političara Adolfa Hitlera i poslednje dete Alojza Hitlera i njegove treće supruge Klare. Par je imao šestoro dece, ali su preživeli samo Adolf i Paula što znači da je upravo ova žena bila najbliži rod nemačkom diktatoru (imali su i polusestru po ocu Angelu).

Kao dečak, Hitler je često bio žrtva batinjanja svog oca. Zauzvrat, kada je postao tinejdžer, Hitler je tukao svoju sestru. Jedna od najranijih sećanja na njega, kako je Paula mnogo kasnije ispričala, bilo je ono gde je kao osmogodišnju devojčicu udara po licu.

U porodici Hitler se i inače na batinanje dece gledalo kao na dobru praksu. Čak je i majka Klara verovala da je to što Adolf s vremena na vreme izudara Paulu “dobro za njeno obrazovanje”, piše portal Listverse.

Paula je mladost provela u Beču gde je prvo radila kao sobarica, a potom kao sekretarica. Sve ovo vreme nije imala kontakta sa bratom iako je i on boravo u gradu pokušavajući da uspe kao slikar.

Brat i sestra ponovo su se susretli ’30-ih. Paula je bankrotirala i Adolf joj je tada poslao novac da se izvuče iz dugova. Finansijska pomoć se nastavila sve do Hitlerovog samoubistva 1945. godine.

Najveći deo rata Paula je provela kao sekretarica u vojnoj bolnici pod lažnim prezimenom Vulf koje je preuzela na bratovljevo insistiranje. Istoričari tvrde da je nacistički diktator imao jako nisko mišljenje o njoj. U jednom razgovoru sa saradnicima o njoj je govorio kao o “glupoj guski”.

Poslednji “pravi” Hitler

Nakon 1945. Paulu su uhapsili Amerikanci. Ispitivana je i naknadno puštena jer nikada nije bila politički aktivna, a ni član nacističke partije. Tvrdila je da je brata tokom rata videla samo dva puta, ali da ne može da veruje da je on odgovoran za zlodela koja mu se pripisuju.

Ipak, naknadna istraživanja pokazala su da Paula nije bila baš tako naivna kakvom se predstavljala. Ruski istražitelji su otkrili da je bila verena za nacističkog doktora Ervina Džekeliusa, odgovornog za smrt preko 4.000 ljudi u gasnim komorama.

Ervin je uhapšen i umro je u zatočeništvu, ali je Paula ostala na slobodi, seleći se iz jednog grada u drugi i živeći od pomoći preživelih članova SS-a i Hitlerovog unutrašnjeg kruga poverenika.

Neposredno pred svoju smrt, Paula je dala televizijski intervju i to je bilo njeno jedino javno pojavljivanje. Emisija je emitovana 1959. godine kao deo programa “Tyranny: The Years of Adolf Hitler” i Paula je u njoj uglavnom govorila o svom i bratovljevom detinjstvu odbijajući da odgovara na pitanja vezana za politiku.

Iako je govorila i o batinjanju, njena sećanja na brata bila su čudna mešavina ogorčenosti i divljenja.

– Kada smo se kao deca igrali moj brat Adolf je uvek bio vođa. Svi drugi su ga slušali. Valjda su instinktivno znali da je njegova volja jača od njihove – ispričala je Paula.

Umrla je 1960. godine kao poslednji član Hitlerove najbliže porodice. Nije se udavala i nije imala dece.

