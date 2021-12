MRTVU ŽENU IZVLAČE IZ AUTA! Dramatičan video sa ivice Nijagarinih vodopada!

Video prikazuje podoficira 2. klase Derijana Durijea, u narandžastom odelu i sa sekirom u levoj ruci, udaren vetrom i prskanom vodom dok je spušten 80 stopa do automobila kroz sneg koji je padao.

Nakon što se polako okretao i zamahnuo pored automobila, uspeo je da uhvati suvozačevu stranu i otvori vrata.

Otprilike dva minuta nakon što je ušao u automobil, dok je voda kružila oko vozila i preko ivice vodopada oko 50 metara nizvodno, Durijea je izašao i dao znak Finertiju da izvuče njega i nepokretnu ženu koja je bila za volanom, ženu u 60-im godinama, iz vode.

DRAMATIC VIDEO: The U.S. Coast Guard made a daring rescue attempt Wednesday at the edge of Niagara Falls, dropping a diver from a helicopter to pull a body out of a car that somehow entered the rapids about 50 yards from the edge of the falls. https://t.co/Nrn9dY7Gmo pic.twitter.com/OMaYznePqF