GUŽVA NAD CRNIM MOREM: Pojavile se nove letelice! (VIDEO)

Očigledno je da ruski piloti crnomorske flote imaju pune ruke posla pa tako piloti SU-27 i SU-30 SM koji poleću sa Krima imaju privilegiju da uslikaju i RC-135W, E-8, Rafal, Miraž-2000, ali i da prate izviđačke dronove.

Russian Su-30 fighter jet escorts US reconnaissance aircraft over Black Sea pic.twitter.com/TeBKdQqgpc

Većina aviona leti uz samu rusku granicu pored Krima prateći elektronski saobraćaj i beležeći vatrene položaje raketnih sistema PVO, kao i protivbrodskih raketa.

Ruski lovci tako su danas presreli i mornarički avione P-8 Posejdon. Ruski suhoji su se približili veoma blizu američke letelice i ispratile je posle kraćeg leta u blizini ruskih granica.

🇫🇷🇷🇺 A French fighter pilot photographs the accompanying Su-27 of the Russian Aerospace Forces. Sky over the Black Sea, December 2021. pic.twitter.com/Wsbs3qdrkp

Poslednji u nizu incidenata koji su se dogodili nad Crnim Morem jeste presretanje tri francuska aviona Rafal, Miraž 2000 i avio-cisterna KC -135. Takođe od nedavno nad Crnim Morem video se i lovački avion F-35.

🇺🇸 US Navy P-8A Poseidon | AE6852 |



🇺🇸 USAF KC-135R Stratotanker | LAGR782 | AE0669 | REG: 62-3540 |



🇺🇸 USAF RC-135U | 42890D (using a bogus hex code) | REG: 64-14849 |



🇹🇷 Turkish Navy ATR 72-600TMPA | GUMUS98 | 4B82DF | REG: TCB-752 |



active over the Black Sea right now. pic.twitter.com/Zucytc0x0c