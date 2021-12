SPALIO KUĆU DO TEMELJA: Ostao bez vile od milion dolara, a ovo je razlog!

Kuća u Merilnedu spaljena je do temelja i to greškom tako što je vlasnik pokušavao dimom da se reši zmija, saopštile su lokalne vlasti.

Vlasnik kuće u Pulsvilu, gradu udaljenom oko 40 kilometara od Vašingtona, pokušavao je da upotrebi dim da bi se rešio najezdev zmija kada je sve pošlo po zlu.

Tako je pokušavajući da reši problem, ostao bez imovine vredne milion dolara, objavio je Vašington post.

Požar je izbio krajem novembra oko 10 sati uveče a na teren je izašlo 75 vatrogasaca koji su se borili sa vatrom u podrumu gde je vlasnik video zmije.

Uzrok je najverovatnije bila blizina zapaljivih materijala manjem plamenu kojim je pokušao da istera zmije.

ICYMI (Tuesday 11/23 10p) 21000blk Big Woods Rd, Dickerson/Poolesville, @mcfrs no injuries, Cause-undetermined/under investigation, >$1M loss, ~75FFs responded, it was dark & cold (~ 25°) NOTE: non-hydrant area, driveway 3/4 mi long off Big Woods Rd pic.twitter.com/hJ4i4Bz8nL — Pete Piringer (@mcfrsPIO) 26. новембар 2021.

On nije zano o kojim zmijama je reč, samo je rekao da ih je bilo mnogo i da su bile crne.

Na sreću, tokom požara niko nije bio u kući tako da je izbegnuta veća nesreća.

Takođe, ne zna se ni broj ni sudbina zmija. Vatrogasci su na licu mesta našli samo delove košuljice jedne od njih i potom su videli jednu kako je ispuzala iz temelja nakon požara. Vatrogasci su je pokupili i pustili u divljinu. Ostale su verovatno pobegle kroz pukotine kroz koje su i došle do kuće.

Stručnjaci za divlje životinje su objasnili da pojava većeg broja zmija u kući nije iznenađujuć s obzirom da se kuća nalazila u šumovitom okruženju.

"Ove zmije nisu u hibernaciji zimi kao što se pretpostavlja. Verovatno su se domogle podruma kuće kakko bi tu mirovale do proleća i pregurale zimu. A kada je reč o njihovom broju, moguće da ih je bilo dosta s obzirom na to da tako održavaju toplotu - na gomili - što ih je više to im je toplije" Objasnio je stručnjak i dodao da dim svakako nije tehnika koju peporučuje za teranje zmija.