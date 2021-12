Pronađeno telo, sumnja se da pripada nestaloj Petri: Nema je 2 nedelje, poslednji put viđena u autobusu

Britanska policija saopštila da je da je pronađeno telo nepoznate ženske osobe za koje se sumnja da pripada nestaloj Petri Srncovoj.

Telo su pronašli policajci dok su tragali za nestalom medicinskom sestrom koje nema već dve nedelje.

- U ovom stadijumu istrage, smrt nepoznate ženske osobe se vodi kao nerazjašnjena. Čeka se da neko dođe i pokuša da identifikuje telo. Petrina porodica je obaveštena o ovome - saopšteno je iz policije.

Petra Srncova iz južnog Londona nestala je pre dve nedelje, a policija je saopštila da je sve zabrinutija za njeno dobro.

Njena porodica u Češkoj, odakle je rodom i Petra, kaže da se nije čula sa njom i da su veoma zabrinuti, prenosi Mirror.

Policija moli sve koji imaju bilo kakve informacije u vezi sa njom da im se odmah jave.

Poslednji put viđena u autobusu

DCI Lucy O'Connor appeals for info to help find nurse Petra Srncova who is missing from #Camberwell.



Petra was last seen on 28 Nov and reported missing on 3 Dec.



If you have any info please ☎️ 101 or tweet @MetCC ref 21MIS037753.



Read more ➡️ https://t.co/00uC34k7hF pic.twitter.com/V87KCbVAtS