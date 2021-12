SEDMORO MRTVIH I ČETVORO POVREĐENIH U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Automobil srpskih registarskih tablica udario u kuću u Mađarskoj

Sedam osoba je poginulo, a četiri je povređeno kada je automobil srpskih registracija koji je prevozio migrante udario u kuću u Mađarskoj.

Policija navodi da se nesreća dogodila kada je vozač automobila sa registarskim tablicama Srbije odbio da se zaustavi na kontroli u mestu Morahalom blizu srpsko-mađarske granice, prenosi britanska agnecija.

Vozač, državljanin Srbije, pokušao je da pobegne vozeći vrlo brzo, te je udario u kuću i prevrnuo se.

U automobilu je bilo 10 ilegalnih migranata. Njih sedmoro je poginulo na licu mesta, a još četiri osobe su povređene, među njima i vozač.

Vozač je priveden i protiv njega će se voditi postupak zbog krijumčarenja ljudi i izazivanja nesreće sa mnogo žrtava.

U Mađarskoj je za trgovinu ljudima zaprećena kazna zatvora od jedne do pet godina u standardnom slučaju i do pet do petnaest godina u kvalifikovanom slučaju. Organizator ili izvršilac krivičnog dela može biti osuđen na kaznu zatvora od deset do dvadeset godina, navodi se u saopštenju mađarske policija objavljenom na sajtu.

