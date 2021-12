JOŠ UVEK TRAJE TALAČKA KRIZA U PARIZU: Otmičar oslobodio jednu ženu!

Iz policijske prefekture je potvrđeno da se ovaj slučaj ne smatra terorističkim napadom, kao i da se otmičar sa dve žene večeras zatvorio u apoteci u ulici Aligr i da je spustio zaštitnu metalnu rešetku.

Otmičar je navodno zahtevao da mu se obezbedi kontakt sa ministrom pravde Francuske Erikom Dipon-Moretijem i zvaničnim policijskim pregovaračima, prenose francuski mediji.

France: Two women held hostage in Paris shop!: One of the two women held hostage by a man inside a shop in rue d’Aligre, in the center of Paris, has been released: this is what sources from the prefecture cited by the broadcaster LCI report. The woman is https://t.co/yeQjWAaEui pic.twitter.com/h3baQ77PkQ