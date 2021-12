EVROPA DOBIJA NAJVEĆU NUKLEARKU! Sa proizvodnjom struje kreću u junu, a evo i koja je zemlja u pitanju

Finska agencija za nuklearnu bezbednost dala je dozvolu petom nuklearnom reaktoru u toj zemlji da pokrene probni rad pod niskom snagom. Reaktor Olkiluoto 3 počeo bi sa proizvodnjom strujeu junu 2022. i biće to najveći reaktor u Evropi.

Očekuje će taj reaktor povećati energetske kapacitete Finske za 1.600 megavata, što bi pokrilo oko 15 odsto potrošnje električne energije u zemlji. Maksimalna proizvodnja struje od vetra u Finskoj, poređenja radi, iznosi 2.500 megavata.

Sa početkom rada reaktora Olkiluoto 3 udeo struje dobijene iz atomskih centrala porašće u Finskoj na oko 40 odsto, prenosi Euractiv.com

Projekat izgradnje reaktora od samog početka su pratili tehnički problemi i pravni sukobi oko troškova u konzorcijumu koji su činili francuski koncern za nuklearnu energiju AREVA NP, koji se sada zove Framatome, njegova nemačka podružnica AREVA GmbH i nemački Simens.

Reaktor je trebalo da bude završen još 2009. godine uz ukupne troškove 3,2 milijarde evra. Trinaest godina kasnije konačni troškovi izgradnje se procenjuju na 8,5 milijardi evra.

U Finskoj veliki deo građana podržava nuklearnu energiju. Istraživanje koje je sprovelo krovno udruženje finske energetske industrije, Finiš enerdži, pokazalo je da oko 50 odsto Finaca želi da se poveća udeo nuklearne enegije u ukupnoj proizvodnji energije.

Za Miloša Zdravkovića, dilema ne postoji oko pitanja srpske nuklearke. On smatra da bez njih u budućnosti Srbija ne može da računa na stabilan i efikasan energetski sistem.

- Nadam se da nećemo doći u priliku da ugasimo naše termoelektrane jer su obnovljivi izvori energije još na dugačkom štapu. Što se tiče nuklearki preduslov da se one grade je da se ukine moratorijum. U našem okruženju one postoje u Rumuniji, Mađarskoj, Bugarskoj. Protivnici ove ideje navode akcidente, pre svega u Černobilju ali to su neopravdani strahovi. Treba da se zna da dobijanje energije iz nuklearki je značajno jeftinije i pouzdanije. Protivnici navode i da Srbija nema kadar za taj poduhvat ali ja tvrdim da mi imamo dobar inženjere koji sa dobrom obukom u svetu mogu za 4-5 godine da postanu vrsni stručnjaci - rekao je Zdravković.

On navodi i da cena koštanja njihove izgradnje u srpskoj javnosti je prenaduvana.

- Ugovor koji je objavljen između ruske kompanije i turske oko gradnje nuklearke sa 4 reaktora, snage 1,25 gigavata je 19 milijardi evra. Ako bi mi gradili sa jednim, onda taj iznos podelite sa četiri i dobićete cenu. Na prvi pogled to je velika investicija, ali moramo da kažemo da je kilovat proizveden iz nuklearke značajno jeftiniji u odnosu na onaj iz termoelektrana. To je investicija koja je srednjoročno isplativa a da sam ja vlast i da imam 4 -5 milijardi dolara uložio bih u nuklearku. Dugoročno gledano ne samo za Srbiju već i Evropu energetska stabilnost i sigurnost je u gradnji nuklearki - rekao je Zdravković.

